Новый флагман: представлен доступный электромобиль MG с запасом хода 840 км (фото)
В Китае представлен новый MG 07. Электромобиль предлагается в богато оснащенных версиях с запасом хода до 840 км.
Электромобиль MG 07 поступает на китайский рынок по цене от 125 900 до 165 900 юаней ($18 600 — 24 500). О новинке сообщили на сайте Autohome.
Большой кроссовер является преемником бензинового MG 7, хотя некоторое время обе модели будут выпускаться параллельно. Они схожи по габаритам.
Размеры MG 07 2026:
- длина — 4886 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1478 мм;
- колесная база — 2825 мм.
Новый MG 07 отличается стремительным дизайном с выраженным "носом" и изогнутой крышей. У него тонкие фары и задние фонари, а в крышку багажника встроен выдвижной спойлер.
В салоне MG 07 2026 установили небольшую цифровую приборную панель и центральный 15,6-дюймовый сенсорный экран. Мультимедийная система Momenta была дополнена искусственным интеллектом.
Передние сиденья разделяет высокая консоль, а у пассажира есть откидной столик. У электромобиля два багажника — 697 литровый основной и 168-литровый передний.
Все кресла оснащены подогревом и вентиляцией, а передние сиденья — электроприводом и функцией массажа. Для MG 07 также предлагаются панорамная крыша, аудиосистема с 21 динамиком и система полуавтономного вождения.
Электромобиль MG 07 доступен в двух вариантах с задним приводом. 240-сильная модификация имеет батарею емкостью 67 кВт∙ч, а запас хода составляет 610–650 км. Топовая версия мощностью 320 к. с. оснащена батареей емкостью 91 кВт∙ч: она разгоняется до сотни за 5 с и способна проехать 840 км без подзарядки.
Также будет представлен плагин-гибрид MG 07 с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 к. с. и 207-сильным электродвигателем, способный преодолеть 185 км на электротяге.
Кстати, недавно MG представила новые электромобили — компактный автомобиль и спортивный кроссовер.
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