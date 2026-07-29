Новый флагман: представлен доступный электромобиль MG с запасом хода 840 км (фото)

В Китае представлен новый MG 07. Электромобиль предлагается в богато оснащенных версиях с запасом хода до 840 км.

Электромобиль MG 07 поступает на китайский рынок по цене от 125 900 до 165 900 юаней ($18 600 — 24 500). О новинке сообщили на сайте Autohome.

Большой кроссовер является преемником бензинового MG 7, хотя некоторое время обе модели будут выпускаться параллельно. Они схожи по габаритам.

MG 07 предлагается в версиях мощностью до 320 сил Фото: MG

Размеры MG 07 2026:

длина — 4886 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1478 мм;

колесная база — 2825 мм.

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Новый MG 07 отличается стремительным дизайном с выраженным "носом" и изогнутой крышей. У него тонкие фары и задние фонари, а в крышку багажника встроен выдвижной спойлер.

Запас хода MG 07 составляет 840 км Фото: MG

В салоне MG 07 2026 установили небольшую цифровую приборную панель и центральный 15,6-дюймовый сенсорный экран. Мультимедийная система Momenta была дополнена искусственным интеллектом.

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Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: MG

Передние сиденья разделяет высокая консоль, а у пассажира есть откидной столик. У электромобиля два багажника — 697 литровый основной и 168-литровый передний.

Передние сиденья оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа Фото: autohome.com.cn

Все кресла оснащены подогревом и вентиляцией, а передние сиденья — электроприводом и функцией массажа. Для MG 07 также предлагаются панорамная крыша, аудиосистема с 21 динамиком и система полуавтономного вождения.

В комплектацию MG 07 входит панорамная крыша Фото: MG

Электромобиль MG 07 доступен в двух вариантах с задним приводом. 240-сильная модификация имеет батарею емкостью 67 кВт∙ч, а запас хода составляет 610–650 км. Топовая версия мощностью 320 к. с. оснащена батареей емкостью 91 кВт∙ч: она разгоняется до сотни за 5 с и способна проехать 840 км без подзарядки.

Объем багажника MG 07 составляет 697 Фото: MG Спереди находится отсек объемом 169 литров Фото: autohome.com.cn

Также будет представлен плагин-гибрид MG 07 с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 к. с. и 207-сильным электродвигателем, способный преодолеть 185 км на электротяге.

Кстати, недавно MG представила новые электромобили — компактный автомобиль и спортивный кроссовер.

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