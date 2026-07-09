Городское авто и кроссовер с запасом хода 640 км: MG показала недорогие электрокары (фото)

В ближайшие годы в линейке MG появятся две новые электрические модели. Готовятся дешевый городской хэтчбек и стильный электрокроссовер.

Предсерийные концепт-кары MG Go и Cyber были представлены публике в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Об этом сообщает издание Autocar.

Концепт Go — прототип недорогого электромобиля MG2 Фото: MG

Электромобиль MG Go

Go — предвестник доступного электромобиля MG2, который дебютирует в 2027 году и будет стоить примерно 20 000 евро. Это компактный хэтчбек B-класса, который составит конкуренцию Renault 5 и электрическому Mini.

Дизайн электромобиля выполнен в духе MG Metro 6R4 80-х годов — с расширенными колесными арками и массивными задними стойками. У него крупные фары, а ручки задних дверей скрыты. К тому же хэтчбек получил обвес, антикрыло и оригинальные колесные диски.

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Автомобиль оснащен обвесом, спойлером и расширенными колесными арками Фото: MG

Характеристики MG2 пока не разглашаются, однако известно, что он будет построен на платформе нового MG4 Urban.

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Кроссовер MG Cyber

Новый MG Cyber ожидается в 2028 году и станет новым топовым электрокроссовером марки. Пятиметровый автомобиль отличается стремительным дизайном с длинным капотом, изогнутой крышей, расширенными крыльями и заостренной "кормой". Заднее стекло прикрыто спойлером.

MG Cyber — электрический спортивный кроссовер Фото: MG Запас хода электромобиля составит 640 км Фото: MG

Отмечается, что электрокроссовер MG Cyber будет оснащен полноприводной двухмоторной установкой, а его запас хода составит не менее 640 км.

Кстати, на Фестивале скорости был представлен и оригинальный универсал Ferrari.

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