Дань классике: представлен оригинальный универсал Ferrari с дверями "крыло чайки" (фото)

Суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano превратили в нестандартный универсал. Двери его багажника поднимаются вверх.

Универсал Ferrari был создан в нидерландском кузовном ателье Niels van Roij Design, причем работа над ним длилась 15 000 часов. Презентация модели состоится в выходные в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре Фото: Niels van Roij Design Ferrari 365 Daytona Shooting Brake 1972 года Фото: bonhams.com

Автомобиль представляет собой современную вариацию на тему универсала Ferrari 365 Daytona Shooting Brake 1972 года. Проект получил название Daytona Shooting Brake Homage (Homage — "дань уважения" в переводе с английского).

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Спортивный универсал действительно напоминает модель 70-х годов. В Ferrari 599 GTB удлинили крышу, добавили пару дверей багажника типа "крыло чайки" и заднее стекло характерного дизайна. Изменили и стиль передней части — появились тонкие фары и оранжевый молдинг.

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Приборы разместили по центру передней панели Фото: Niels van Roij Design

В салоне приборная панель была перенесена в центр передней панели — как в Ferrari 365 Daytona Shooting Brake. В отделке использована дорогая кожа. Кроме того, установлены спортивные кресла с карбоновым каркасом.

Крышка багажника поднимается вверх Фото: Niels van Roij Design

Силовой агрегат Ferrari 599 GTB остался без изменений. Спортивный универсал оснащен 6,0-литровым 620-сильным двигателем V12 и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

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