Данина класиці: представлено оригінальний універсал Ferrari з дверима "крило чайки" (фото)
Суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano перетворили на нестандартний універсал. Двері його багажника піднімаються догори.
Універсал Ferrari створили у нідерландському кузовному ательє Niels van Roij Design, причому роботи над ним тривали 15 000 годин. Презентація моделі відбудеться на вихідних у рамках Фестивалю швидкості в Гудвуді, повідомляє сайт Carscoops.
Авто є сучасною варіацією на тему універсала Ferrari 365 Daytona Shooting Brake 1972 року. Проєкт назвали Daytona Shooting Brake Homage (Homage – "Шана" в перекладі з англійської).Важливо
Спортивний універсал дійсно нагадує модель 70-х. У Ferrari 599 GTB подовжили дах та додали пару дверей багажника типу "крило чайки" і заднє вікно характерного дизайну. Змінили і стиль передньої частини – з’явилися тонкі фари та помаранчевий молдинг.
У салоні щиток приладів перенесли на центр передньої панелі – як у Ferrari 365 Daytona Shooting Brake. В оздобленні використали дорогу шкіру. Крім того, встановили спортивні крісла з карбоновим каркасом.
Силовий агрегат Ferrari 599 GTB залишився без змін. Спортивний універсал оснащений 6,0-літровим 620-сильним V12 та 6-ступінчастою роботизованою КПП.
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