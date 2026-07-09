Міське авто і кросовер із запасом ходу 640 км: MG показала недорогі електрокари (фото)

У лінійці MG в найближчі роки з'являться дві нові електричні моделі. Готують дешевий міський хетчбек та стильний електрокросовер.

Передсерійні концепти MG Go та Cyber продемонстрували публіці в рамках Фестивалю швидкості у Гудвуді (Велика Британія). Про це повідомляє видання Autocar.

Концепт Go — прототип недорогого електромобіля MG2 Фото: MG

Електромобіль MG Go

Go — провісник доступного електрокара MG2, який дебютує в 2027 році та коштуватиме приблизно 20 000 євро. Це компактний хетчбек В-класу, який кине виклик Renault 5 та електричному Mini.

Дизайн електрокара витриманий у дусі MG Metro 6R4 80-х — із роздутими колісними арками та товстими задніми стійками. У нього крупні фари, а ручки задніх дверей сховані. До того ж, хетчбек отримав обвіс, антикрило і оригінальні колісні диски.

Авто має обвіс, спойлер та розширені колісні арки Фото: MG

Характеристики MG2 поки не розголошують, проте відомо, що він буде збудований на платформі нового MG4 Urban.

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Кросовер MG Cyber

Новий MG Cyber очікується в 2028 році та стане новим топовим електрокросовером марки. П'ятиметрове авто вирізняється стрімким дизайном із довгим капотом, вигнутим дахом, розширеними крилами та загостреною "кормою". Заднє скло прикрите спойлером.

MG Cyber — електричний спортивний кросовер Фото: MG Запас ходу електрокара сягне 640 км Фото: MG

Зазначається, що електрокросовер MG Cyber отримає повнопривідну двомоторну установку, а його запас ходу складе щонайменше 640 км.

До речі, на Фестивалі швидкості презентували і оригінальний універсал Ferrari.

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