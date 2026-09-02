Китайские производители, в частности BYD, завоевывают мировые рынки — какую стратегию выбрала Honda в ответ.

Автопроизводитель Honda объявил о намерении сэкономить около 9,4 млрд долларов к 2030 году — компания пересматривает структуру расходов на фоне усиления конкуренции с китайскими брендами.

Об этом сообщает Reuters.

Японский концерн сосредоточил основное давление на поставщиках: от партнеров требуют снижения цен сразу на 30 % в трех стратегических направлениях — штампованных и кованных деталях, электрических компонентах для программно-определяемых автомобилей.

Поводом для таких радикальных мер стала экспансия китайских производителей, в первую очередь BYD, которые завоевывают мировые рынки благодаря сочетанию низкой стоимости и передовых технологических решений. Дополнительным бременем для финансовых показателей Honda стали убытки в сегменте электромобилей и общее удорожание производства в отрасли.

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В рамках антикризисной программы руководство компании рекомендовало партнерам оптимизировать логистические цепочки, шире использовать унифицированные детали, а также рассмотреть возможность закупки комплектующих у китайских производителей.

Реакция фондового рынка не заставила себя ждать: после появления новости котировки Honda и нескольких её основных поставщиков пошли вниз.

По замыслу руководства, выбранная стратегия должна стабилизировать автомобильное направление бизнеса и усилить акцент на бензиново-электрических гибридных моделях.

Стоит отметить, что конкурент Nissan готовит запуск компактного электромобиля Wave — автомобиль должен стать самой бюджетной электрической моделью бренда на европейском рынке, ведь его стоимость не превысит 20 тысяч евро.

Кроме того, с фронта поступила тревожная информация: по имеющимся данным, Россия может прибегнуть к новой тактике атак против мирного населения, разбрасывая металлические шипы по дорожному покрытию, чтобы повредить шины транспортных средств и поразить остановившиеся автомобили с помощью дронов.

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