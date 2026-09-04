Чотири заводи під питанням: Volkswagen схвалив масштабну трансформацію концерну

Наглядова рада Volkswagen ухвалила план трансформації, який передбачає скорочення ще 50 тисяч робочих місць. Це наймасштабніша перебудова за всю історію концерну.

Наглядова рада Volkswagen 3 вересня затвердила план трансформації концерну, що передбачає ліквідацію ще 50 тисяч робочих місць. Про це повідомляє Reuters.

Рішення стало частиною стратегії, покликаної пом'якшити удар від мит та витримати жорсткий тиск з боку китайських автовиробників. Ідеться про найбільшу перебудову за 89 років існування компанії, а також про "пошук альтернатив" для чотирьох німецьких підприємств, які протягом наступного десятиліття поступово втратять виробництво моделей.

Домовленість дозволила керівництву уникнути відкритого протистояння з профспілками – ідею скликати позачергові збори акціонерів фактично відклали. Раніше топменеджмент розглядав такий крок як спосіб продавити власне бачення попри спротив трудових колективів і другого за величиною акціонера, землі Нижня Саксонія.

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Угода має спростити громіздку структуру концерну й водночас звузити повноваження наглядової ради, де профспілки разом із Нижньою Саксонією контролюють більшість голосів під час ухвалення ключових рішень. Пропозицію розділити Volkswagen на окремі юрособи – для легковиків і для випуску компонентів – офіційно зняли з розгляду.

Цінні папери компанії на Франкфуртській біржі одразу подорожчали на 7,9%. Аналітики трактують це як полегшення інвесторів: раніше побоювалися, що ситуація виллється в безпрецедентну кризу для найбільшого автовиробника Євросоюзу.

Як зазначає галузевий експерт Фердинанд Дуденхеффер, доля заводів в Емдені, Цвіккау, Неккарзульмі та Ганновері обговорюватиметься ще близько 10 місяців. Поетапне згортання випуску окремих моделей на всіх чотирьох майданчиках стартує з 2031 року.

Раніше повідомлялося, що лідером українського ринку нових легковиків у серпні стала Toyota RAV-4 – покупці оформили 445 таких кросоверів за місяць.

Також ішлося про легендарний люксовий седан із 12-циліндровим мотором та оздобленням рівня Bentley, який виставили на продаж за ціною вживаного хетчбека. Утім, за привабливим цінником ховається ризик величезних витрат на ремонт.

Крім того, повідомлялося, що Audi офіційно відмовилася від наміру стати цілком електричним брендом до 2032 року. У компанії визнали: клієнти дорогого сегмента й далі обирають бензинові двигуни.