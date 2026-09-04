Мотор W12 та розкіш Bentley за ціною хетчбека: чому легендарний VW Phaeton продають за $5000

Легендарний седан люкс-класу з потужним 12-циліндровим двигуном та оздобленням рівня Bentley виставили на продаж за ціною старого хетчбека. Утім, за спокусою бюджетного цінника приховується загроза непомірних витрат на ремонт.

Два рідкісні Volkswagen Phaeton W12 представницького класу з 6,0-літровим мотором W12 потужністю 444 кінські сили з'явилися на американському Facebook Marketplace за ціною звичайного вживаного автомобіля. Про це 3 вересня повідомило видання The Autopian.

Один з автомобілів, виробництво яких припинили у 2011 році, перебуває в Джонстауні, штат Огайо, другий — у Равенні, штат Мічиган. Продавці оцінили дані екземпляри, що належать до найкомфортніших та найбільш технологічних седанів люкс-класу, відповідно у $5 тис. та $6 тис.

Особливості Phaeton W12 із Джонстауна

Один з автомобілів 2004 року випуску оцінили в 5000 доларів. Продавець каже, що купував дане авто, аби зняти двигун, а решту машини розібрати на запчастини. Втім, після покупки він звернув увагу на рідкість W12 і вирішив спробувати продати автомобіль в приватну колекцію.

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За словами продавця, машина заводиться, їде, має чистий документ про право власності, а значна частина електронного обладнання працює.

А ось зовнішній стан машини ідеальним назвати не можна. На передньому бампері відсутня значна частина, в салоні є плями та пошкоджена обшивка стелі. Водночас сидіння виглядають цілими, а основна частина кузова та декоративних елементів збереглася. Також на фотографіях автомобіля помітно, що передня частина кузова розташована нижче, що може вказувати на можливу проблему з пневматичною підвіскою. Це, втім, лише припущення автора за фотографіями, а не встановлений технічний діагноз.

Крім того, автор матеріалу звертає увагу, що кондиціонер не охолоджує повітря.

Пробіг даного авто становить приблизно 119,6 тис. миль, або близько 192,5 тис. км.

Вживаний Volkswagen Phaeton W12 за $5000

Особливості Phaeton W12 із Мічігана

Другий Volkswagen Phaeton W12 2004 року знаходиться у Равенні, штат Мічиган. Його власник просить $6 тис., а на одометрі — лише 78 тис. миль, або приблизно 126 тис. км.

Продавець зазначає, що продає Volkswagen Phaeton W12 2004 року, оскільки має забагато автомобілів і хоче скоротити їхню кількість. За його словами, машина добре показала себе під час експлуатації.

Серед переваг автомобіля продавець називає щойно замінене моторне масло та трансмісійну рідину разом із фільтром. Також на автомобілі встановлені нові шини, які, як зазначає власник, залишилися від попереднього господаря, а також замінений датчик масової витрати повітря. Перед продажем він також встановив справну вживану магнітолу.

Водночас власник не приховує і проблем автівки. Наприклад, не працює система контролю тиску в шинах — продавець припускає, що причина може бути у несправних датчиках. Крім того, автомобіль має косметичні дефекти, зокрема відсутню нижню накладку переднього бампера.

У нього також є пошкодження передньої частини, але воно, судячи з фотографій, обмежується нижньою аеродинамічною накладкою бампера. Крім того, кузов має косметичні дефекти, фари помутніли, а біля нижньої частини задніх дверей помітне пошкодження лакофарбового покриття.

Втім, салон другого Phaeton виглядає краще збереженим. Серед помітних проблем можна помітити лише розшарування інформаційного дисплея на панелі приладів.

Volkswagen Phaeton задумували як технічний флагман

Як сказано в Wikipedia, Volkswagen Phaeton — це один із найамбітніших та найбільш неоднозначних проєктів Volkswagen за часів керівництва Фердинанда Пієха. Цей седан представницького класу випускався з 2002 по 2016 рік і створювався як прямої конкурент Mercedes-Benz S-Class та BMW 7 Series.

Так, очільник VW Group створював Phaeton, аби продемонструвати технічну могутність бренду. Команда інженерів отримала суворі вимоги — зокрема, авто мало їхати цілий день зі швидкістю 300 км/год при температурі +50 °C, підтримуючи в салоні комфортні +22 °C.

Відомо, що машину виготовляли вручну на заводі Gläserne Manufaktur у Дрездені, використовуючи у конструкції автомобіля понад 100 запатентованих технічних рішень.

Однією з головних особливостей моделі став саме W12. Volkswagen офіційно вказує, що перша версія 6,0-літрового двигуна розвивала 420 к.с., а після оновлення потужність зросла до 450 к.с.. Максимальний момент першої версії становив 550 Нм.

За даними Volkswagen, світова прем'єра Phaeton відбулася 6 березня 2002 року на Женевському автосалоні.

Чим Phaeton W12 відрізнявся від звичайного Volkswagen

Автомобіль отримав обладнання, яке навіть сьогодні не виглядає бюджетним. Серед доступних функцій були 18-позиційні сидіння з підігрівом, вентиляцією та масажем, багатозонний клімат-контроль, пневматична підвіска, електричні шторки та механізми керування вентиляцією.

Phaeton також мав повний привід 4Motion у більшості версій. За даними Volkswagen, модель комплектували різними двигунами — від 3,2-літрового V6 до V8, V10 TDI та W12.

Виробництво тривало до 2016 року. При цьому W12 зник із моторної гами ще раніше — за даними самої компанії, 12-циліндровий бензиновий двигун перестали встановлювати у 2011 році.

Для американського ринку Volkswagen Phaeton був доступний у 2004-2006 роках, однак модель не мала там значного попиту. За даними The Autopian, у 2004 році в США продали 1433 автомобілі, у 2005-му — 820, а у 2006-му — лише 235. Ще 17 машин реалізували у 2007 році із залишків. Водночас версія з двигуном W12 була особливо рідкісною — за оцінкою видання, у США таких автомобілів залишилося менше 500.

Саме тому W12 вважається особливо рідкісною версією на американському ринку.

У чому підвох придбання дешевого Phaeton

Купівля вживаного Volkswagen Phaeton за ціною старого хетчбека (наприклад, за $4,000–$6,000) — це одна з найнебезпечніших фінансових пасток на вторинному ринку. Головний підвох полягає в тому, що вартість запчастин та обслуговування Phaeton залишилася на рівні нового автомобіля вартістю понад $100 000, а його технічна складність перевищує більшість сучасних машин.

Дійсно, Phaeton із самого початку створювали як складний представницький автомобіль із великою кількістю електроніки, пневматичною підвіскою, потужними двигунами та дорогими технічними рішеннями. Особливо це стосується W12.

Автор The Autopian зазначив, що переконався в цьому на власному досвіді, адже мав у власності два автомобілі Phaeton із двигунами V8. За його словами, перший він придбав за $2500. Після покупки автомобіль зіткнувся з перегрівом, проблемами з коробкою передач, несправністю пневматичної підвіски та низкою інших дефектів. В результаті довелось витратити близько $6 тис. лише на запчастини, перш ніж автомобіль вдалося зробити більш-менш надійним.

Другий Phaeton він купив у 2024 році за $2 тис. Спочатку автомобіль був у значно кращому стані, однак згодом у нього виникла серйозна проблема з прокладкою клапанної кришки. Після ДТП власник також кілька місяців шукав відповідні кузовні деталі через рідкісний колір та комплектацію автомобіля.

І хоч особистий досвід автора не можна вважати статистикою надійності всіх Phaeton, однак він пояснює головну особливість таких пропозицій: купити старий Phaeton можна відносно дешево, але підтримувати його в справному стані може бути значно дорожче.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї дебютував новий Volkswagen ID.Era 5S - седан розміром із Passat із гібридною силовою установкою. На старті модель пропонують приблизно за 11 500 євро, а після завершення акції ціна зросте до близько 14 700 євро. Автомобіль створили спільно Volkswagen та китайська компанія SAIC.

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