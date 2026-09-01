Седан розміром із Passat: дебютував новий Volkswagen ID Era 5S за 11 500 євро

Новий Volkswagen ID.Era 5S представили на китайському ринку за ціною близько 11 500 євро. Седан розміром із Passat отримав силову установку plug-in hybrid.

Про це йдеться у матеріалі видання Motor Media Review.

Стартова ціна є спеціальною пропозицією на момент виходу моделі. Після завершення акції базова версія коштуватиме близько 14 700 євро.

Навіть за такої вартості автомобіль залишається дешевшим за найдоступніший новий Volkswagen у Європі та близьким за ціною до Dacia Sandero. ID.Era 5S створили спільно Volkswagen і китайське підприємство SAIC.

Volkswagen ID Era 5S Фото: Volkswagen

Зовні седан має традиційні для Volkswagen пропорції, але відрізняється спрощеною світловою графікою. Спереду та ззаду встановили тонкі світлові елементи у вигляді двох смуг, а логотипи бренду мають підсвічування.

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Volkswagen ID Era 5S Фото: Volkswagen

Салон орієнтований на китайських покупців і майже позбавлений фізичних кнопок. Основні функції керуються через 15,6-дюймовий центральний дисплей, а перед водієм встановлена 8,8-дюймова цифрова панель приладів.

Volkswagen ID Era 5S Фото: Volkswagen

Силова установка складається з 1,5-літрового атмосферного бензинового двигуна потужністю 109 к.с. та електромотора на 237 к.с. Акумулятор ємністю 19,1 кВт·год забезпечує до 160 км електричного пробігу за китайським циклом CLTC. Цей показник не можна безпосередньо порівнювати з результатами вимірювань за європейським циклом WLTP.

У Volkswagen зараз перевіряють можливість продажу та виробництва китайських моделей у Європі. Для ID.Era 5S це може бути актуально, оскільки європейська лінійка Volkswagen більше не має седана середнього класу з двигуном внутрішнього згоряння — Passat залишився лише у кузові універсал. Водночас очікувати в Європі ціни на рівні китайської спеціальної пропозиції навряд чи варто.

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