Седан размером с Passat: дебютировал новый Volkswagen ID Era 5S за 11 500 евро

Новый Volkswagen ID.Era 5S был представлен на китайском рынке по цене около 11 500 евро. Седан размером с Passat получил силовую установку типа plug-in hybrid.

Об этом говорится в материале издания Motor Media Review.

Стартовая цена является специальным предложением на момент выхода модели. По окончании акции базовая версия будет стоить около 14 700 евро.

Даже при такой стоимости автомобиль по-прежнему дешевле самого доступного нового Volkswagen в Европе и по цене близок к Dacia Sandero. ID.Era 5S был разработан совместно Volkswagen и китайской компанией SAIC.

Volkswagen ID Era 5S Фото: Volkswagen

Внешне седан имеет традиционные для Volkswagen пропорции, но отличается упрощённой световой графикой. Спереди и сзади установлены тонкие световые элементы в виде двух полос, а логотипы бренда подсвечиваются.

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Volkswagen ID Era 5S Фото: Volkswagen

Салон ориентирован на китайских покупателей и практически не имеет физических кнопок. Основные функции управляются через 15,6-дюймовый центральный дисплей, а перед водителем установлена 8,8-дюймовая цифровая приборная панель.

Volkswagen ID Era 5S Фото: Volkswagen

Силовая установка состоит из 1,5-литрового атмосферного бензинового двигателя мощностью 109 л.с. и электродвигателя мощностью 237 л.с. Аккумулятор ёмкостью 19,1 кВт·ч обеспечивает до 160 км электропробега по китайскому циклу CLTC. Этот показатель нельзя напрямую сравнивать с результатами измерений по европейскому циклу WLTP.

В Volkswagen сейчас изучают возможность продажи и производства китайских моделей в Европе. Для ID.Era 5S это может быть актуально, поскольку в европейской линейке Volkswagen больше нет седана среднего класса с двигателем внутреннего сгорания — Passat остался только в кузове универсал. В то же время ожидать в Европе цен на уровне китайского специального предложения вряд ли стоит.

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