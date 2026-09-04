Двигатель W12 и роскошь Bentley по цене хэтчбека: почему легендарный VW Phaeton продают за $5000

Легендарный седан люкс-класса с мощным 12-цилиндровым двигателем и отделкой уровня Bentley выставлен на продажу по цене подержанного хэтчбека. Впрочем, за соблазном бюджетной цены скрывается угроза непомерных затрат на ремонт.

Два редких Volkswagen Phaeton W12 представительского класса с 6,0-литровым двигателем W12 мощностью 444 конских сил появились на американском Facebook Marketplace по цене обычного подержанного автомобиля. Об этом 3 сентября сообщило издание The Autopian.

Один из автомобилей, производство которых прекратили в 2011 году, находится в Джонстауне, штат Огайо, второй — в Равенне, штат Мичиган. Продавцы оценили эти экземпляры, относящиеся к числу самых комфортных и самых технологичных седанов люкс-класса, соответственно в 5 тыс. и 6 тыс. долларов.

Особенности Phaeton W12 из Джонстауна

Один из автомобилей 2004 года выпуска оценили в 5000 долларов. Продавец говорит, что покупал данную машину, чтобы снять двигатель, а остальное - разобрать на запчасти. Однако после покупки он обратил внимание на редкость модели W12 и решил попробовать продать автомобиль в частную коллекцию.

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По словам продавца, машина заводится, ездит, имеет чистый документ о праве собственности, а значительная часть электронного оборудования работает.

А вот внешнее состояние машины нельзя назвать идеальным. На переднем бампере отсутствует значительная часть, в салоне есть пятна и повреждена обшивка потолка. В то же время сиденья выглядят целыми, а основная часть кузова и декоративных элементов сохранилась. Также на фотографиях автомобиля заметно, что передняя часть кузова расположена ниже, что может указывать на возможную проблему с пневматической подвеской. Это, впрочем, лишь предположение автора по фотографиям, а не установленный технический диагноз.

Кроме того, автор материала обращает внимание на то, что кондиционер не охлаждает воздух.

Пробег данного автомобиля составляет примерно 119,6 тыс. миль, или около 192,5 тыс. км.

Подержанный Volkswagen Phaeton W12 за 5000 долларов

Особенности Phaeton W12 из Мичигана

Второй Volkswagen Phaeton W12 2004 года находится в Равенне, штат Мичиган. Его владелец просит за него 6 тыс. долларов, а на одометре — всего 78 тыс. миль, или примерно 126 тыс. км.

Продавец отмечает, что продает Volkswagen Phaeton W12 2004 года выпуска, поскольку у него слишком много автомобилей и он хочет сократить их количество. По его словам, машина хорошо показала себя в эксплуатации.

Среди преимуществ автомобиля продавец отмечает недавно замененное моторное масло и трансмиссионную жидкость вместе с фильтром. Также на автомобиле установлены новые шины, которые, как отмечает владелец, остались от предыдущего хозяина, а также заменен датчик массового расхода воздуха. Перед продажей он также установил исправную магнитолу.

В то же время владелец не скрывает и недостатков автомобиля. Например, не работает система контроля давления в шинах — продавец предполагает, что причина может заключаться в неисправных датчиках. Кроме того, у автомобиля есть косметические дефекты, в частности отсутствует нижняя накладка переднего бампера.

У него также имеется повреждение передней части, но, судя по фотографиям, оно ограничивается нижней аэродинамической накладкой бампера. Кроме того, на кузове имеются косметические дефекты, фары помутнели, а в нижней части задних дверей заметно повреждение лакокрасочного покрытия.

Впрочем, салон второго Phaeton выглядит лучше. Среди заметных проблем можно отметить лишь отслоение информационного дисплея на приборной панели.

Volkswagen Phaeton задумывался как технический флагман

Как указано в Википедии, Volkswagen Phaeton — это один из самых амбициозных и неоднозначных проектов Volkswagen во времена руководства Фердинанда Пиеха. Этот седан представительского класса выпускался с 2002 по 2016 год и создавался как прямой конкурент Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series.

Так, глава VW Group создавал Phaeton, чтобы продемонстрировать техническую мощь бренда. Перед командой инженеров были поставлены строгие требования — в частности, автомобиль должен был ехать целый день со скоростью 300 км/ч при температуре +50 °C, поддерживая в салоне комфортные +22 °C.

Известно, что автомобиль изготавливался вручную на заводе Gläserne Manufaktur в Дрездене с использованием в его конструкции более 100 запатентованных технических решений.

Одной из главных особенностей модели стал именно двигатель W12. Volkswagen официально указывает, что первая версия 6,0-литрового двигателя развивала 420 к.с., а после обновления мощность возросла до 450 к.с. Максимальный крутящий момент первой версии составлял 550 Нм.

По данным Volkswagen, мировая премьера Phaeton состоялась 6 марта 2002 года на Женевском автосалоне.

Чем Phaeton W12 отличался от обычного Volkswagen

Автомобиль был оснащён оборудованием, которое даже сегодня не выглядит бюджетным. Среди доступных функций были 18-позиционные сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, многозонный климат-контроль, пневматическая подвеска, электрические шторки и механизмы управления вентиляцией.

Phaeton также оснащался полным приводом 4Motion в большинстве версий. По данным Volkswagen, модель комплектовалась различными двигателями — от 3,2-литрового V6 до V8, V10 TDI и W12.

Производство продолжалось до 2016 года. При этом двигатель W12 исчез из модельного ряда ещё раньше — по данным самой компании, 12-цилиндровый бензиновый двигатель перестали устанавливать в 2011 году.

На американском рынке Volkswagen Phaeton был доступен в 2004–2006 годах, однако модель не пользовалась там значительным спросом. По данным The Autopian, в 2004 году в США было продано 1433 автомобиля, в 2005-м — 820, а в 2006-м — всего 235. Еще 17 машин были реализованы в 2007 году из остатков. При этом версия с двигателем W12 была особенно редкой — по оценке издания, в США таких автомобилей осталось менее 500.

Именно поэтому W12 считается особенно интересной версией на американском рынке.

В чём подвох покупки дешёвого Phaeton

Покупка подержанного Volkswagen Phaeton по цене старого хэтчбека (например, за $4 000–$6 000) — это одна из самых опасных финансовых ловушек на вторичном рынке. Главный подвох заключается в том, что стоимость запчастей и обслуживания Phaeton осталась на уровне нового автомобиля стоимостью более $100 000, а его техническая сложность превосходит большинство современных машин.

Действительно, Phaeton с самого начала задумывался как сложный представительский автомобиль с большим количеством электроники, пневматической подвеской, мощными двигателями и дорогостоящими техническими решениями. Особенно это касается W12.

Автор The Autopian отметил, что убедился в этом на собственном опыте, ведь у него было два автомобиля Phaeton с двигателями V8. По его словам, первый он приобрел за $2500. После покупки он столкнулся с перегревом, проблемами с коробкой передач, неисправностью пневматической подвески и рядом других дефектов. В результате пришлось потратить около 6 тыс. долларов только на запчасти, прежде чем автомобиль удалось сделать более или менее надёжным.

Второй Phaeton он купил в 2024 году за 2 тыс. долларов. Изначально автомобиль был в гораздо лучшем состоянии, однако впоследствии у него возникла серьезная проблема с прокладкой клапанной крышки. После ДТП владелец также несколько месяцев искал подходящие кузовные детали из-за редкого цвета и комплектации автомобиля.

И хотя личный опыт автора нельзя считать статистикой надёжности всех Phaeton, он, тем не менее, объясняет главную особенность таких предложений: купить подержанный Phaeton можно относительно недорого, но содержать его в исправном состоянии может обойтись значительно дороже.

Напомним, недавно в Китае состоялась премьера нового Volkswagen ID.Era 5S — седана размером с Passat с гибридной силовой установкой. На старте модель предлагается примерно за 11 500 евро, а после завершения акции цена вырастет до около 14 700 евро. Автомобиль был создан совместно Volkswagen и китайской компанией SAIC.

Кроме того, мы рассказывали о доступном седане Volkswagen, заявленный расход топлива которого составляет 2,8 л на 100 км.