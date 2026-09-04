Майже 190 тисяч авто під загрозою: BMW відкликає популярні в Україні седани через загоряння

BMW відкликає майже 190 тисяч седанів через дефектне реле стартера, яке здатне спричинити займання. У переліку є популярні в Україні моделі 3-ї, 5-ї та 7-ї серій.

Німецький автовиробник запустив масштабну сервісну кампанію: під неї потрапили майже 190 тисяч седанів, випущених з 2014 по 2020 рік. Причина – несправне реле стартера, здатне призвести до пожежі. Оскільки в переліку значаться поширені в Україні "трійки", "п'ятірки" та "сімки", власникам варто перевірити свої машини.

Про це повідомляє Motor1.

Регулятори Німеччини встановили, що всередину реле стартера може затікати вода. З часом вона роз'їдає контакти, а корозія здатна спричинити коротке замикання та займання моторного відсіку.

Ігнорувати таку несправність не варто. Насторожити мають ускладнений чи нестабільний запуск мотора, запах паленого пластику з-під капота, а також раптові збої електрики на панелі приладів. Власникам радять дочекатися листа від дилера – усунення дефекту безкоштовне.

Відео дня

Хто в зоні ризику та як усувають дефект

Кампанія охоплює 189 130 автомобілів, зібраних у період з 29 липня 2014 року до 12 листопада 2020-го. Ідеться про два покоління найпопулярніших моделей марки: 3-Series (від кузова F30 до ранніх G20), 5-Series (F10 та G30) і флагманські "сімки" (F01/F02 та G11/G12).

Офіційні сервіси взялися за проблему радикально, і, що важливо, коштом виробника. Замість заміни ущільнювача чи самого реле механіки монтують цілком новий стартер у зборі. Такий підхід остаточно перекриває шлях вологи всередину вузла.

З'ясувати, чи підпадає конкретний автомобіль під відкликання, можна за VIN-кодом на офіційному сайті марки або звернувшись до найближчого дилерського центру.

Раніше повідомлялося, що фахівці назвали чотири моделі 2026 року, здатні прослужити щонайменше десять років завдяки високій надійності. До переліку потрапили Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid та Lexus LS.

Також ішлося про рішення наглядової ради Volkswagen: концерн затвердив план трансформації зі скороченням ще 50 тисяч робочих місць. Це наймасштабніша перебудова за всю історію компанії.

Крім того, повідомлялося про легендарний люксовий седан із 12-циліндровим двигуном та оздобленням рівня Bentley, який продають за ціною вживаного хетчбека. Утім, за привабливим цінником ховається загроза величезних витрат на ремонт.