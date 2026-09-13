BMW Z4 перетворився на ексклюзивний автомобіль і отримав нове життя (відео)

Знаменита німецька династія автомобільних промисловців та інженерів Бовензіпен, яка заснувала легендарне тюнінг-ательє Alpina, представила своє нове творіння.

Це — родстер Bovensiepen Spider, створений на базі BMW Z4, виробництво якого завершилося у травні 2026 року, а над его дизайном працював сам Френк Стівенсон, творець перших BMW X5 та Z8, повідомляє Car and Driver.

Spider — третій продукт компанії Bovensiepen після купе Zagato на базі M4 та моделі 05 GT на базі M5 Touring.

За словами представників Bovensiepen, в основі концепції Spider лежить "задоволення від водіння"; це буде надзвичайно ексклюзивна серія, випущена тиражем усього 99 екземплярів.

Екстер'єр

Дизайн Bovensiepen Spider відрізняється невеликими, але продуманими змінами порівняно з базовою моделлю BMW.

Видео дня

Автомобіль отримав новий передній спліттер із логотипом Bovensiepen, доповнений новими бічними порогами та спортивним заднім дифузором.

Що стосується крил, то тут зміни очевидні: стандартний простий проріз BMW поступився місцем більш ефектному вирізу стрілоподібної форми, увінчаному чорною накладкою з написом Spider.

Ще одним важливим нововведенням став новий спойлер на кришці багажника, який є набагато виразнішим, ніж у стандартній версії Z4. Автомобіль також отримав спеціальні 20-дюймові колісні диски складного дизайну з десятьма спицями, "взуті" в шини Michelin Pilot Sport 4S розмірами 255/35 ZR20 спереду та 295/30 ZR20 ззаду.

Інтер'єр

Салон спорткара оздоблено шкірою Vernasca зі вставками з алькантари на сидіннях, а кермо з підігрівом обшито шкірою Lavalina. За бажанням покупці можуть обрати ще дорожчі варіанти оздоблення: наприклад, обтягнути шкірою передню панель, а стійки лобового скла, вітрозахисний екран і дуги безпеки — алькантарою.

Що під капотом?

Під капотом ховається форсований рядний шестициліндровий двигун B58 з турбонаддувом.

Фахівці Bovensiepen доопрацювали двигун, збільшивши його потужність до 429 к.с., що на 47 сил більше, ніж у стандартного Z4 M40i.

Крутний момент також зріс: з 500 Нм (у серійного двигуна) до 579 Нм. Двигун працює у поєднанні з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

До першої сотні спорткар розганяється всього за 4,2 секунди.

Також буде запропоновано пакет Performance, що включає фрезеровану алюмінієву кришку заднього диференціала (для кращого охолодження), збільшену максимальну швидкість до 295 км/год та додаткову підсилювальну розпірку днища.

Окрім двигуна, у Bovensiepen доопрацювали підвіску, встановивши нові амортизатори та довші допоміжні пружини ззаду, щоб зробити автомобіль більш чутливим у керуванні.

Як опція доступна високоефективна гальмівна система з чотирипоршневими фіксованими супортами на передній осі та перфорованими дисками діаметром 15,6 дюйма.

Скільки коштує таке авто?

Стартова ціна Spider становитиме 115 500 євро (приблизно $134 000), що приблизно на $64 000 дорожче, ніж Z4 M40i 2026 року.

Як уже зазначалося вище, тираж нової моделі обмежений: загалом буде випущено 99 екземплярів у п’яти унікальних кольорах кузова.

Історична довідка

Буркхард Бовензіпен заснував компанію Alpina у 1965 році. Вона прославилася своїми елегантними модифікаціями автомобілів BMW, що поєднують високу швидкість і розкіш. Згодом співпраця між Alpina та BMW ставала дедалі тіснішою, і у 2022 році BMW придбала цей бренд.

Результатом цієї трансформації стало створення нової компанії, що носить прізвище родини Бовензіпен і дотримується тієї ж філософії: доопрацювання автомобілів BMW з метою підвищення їхніх динамічних характеристик та рівня комфорту.

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