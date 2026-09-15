Радикальні зміни: новий BMW 3 Series 2027 розсекретили до прем'єри (фото)

BMW 3 Series невдовзі змінить покоління. Преміальна модель зазнає серйозних змін.

Новий BMW 3 Series восьмого покоління (у кузові G50) презентують у жовтні на автошоу в Парижі. Поки ж седан помітили біля заводу BMW у Мюнхені. Про це повідомляє сайт Motor1.

Седан BMW 3 Series G50 сфотографували без камуфляжу, тому можна розгледіти його змінений дизайн. Седан витриманий у новому стилі Neue Klasse і дуже схожий на електричного побратима BMW i3. У нього висувні дверні ручки та тоненькі продовгуваті ліхтарі.

Версія BMW M350 xDrive вирізняється агресивнішим дизайном Фото: Reddit

Раніше новий BMW 3 Series 2027 бачили під час тестів і по світлинах видно, що і в анфас він нагадує i3.

Агресивні бампери, обвіс, 20-дюймові диски і невеликий задній спойлер дають зрозуміти, що в Мюнхені сфотографували седан BMW M350 xDrive.

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Ця модифікація замінить поточний BMW M340i, тобто збереже 3,0-літрову бензинову турбошістку. Потужність складе приблизно 400 сил, також авто отримає адаптивні амортизатори та спортивний диференціал.

Дизайн BMW 3 Series витриманий у стилістиці Neue Klasse Фото: Motor1.com

Салон BMW 3 Series на фото не показали, але очікується, що він також буде витриманий у стилістиці Neue Klasse, тобто встановлять оригінальне чотириспицеве кермо та тоненький дисплей на всю ширину передньої панелі.

Раніше Фокус розповідав, що електрокросовер BMW iX3 подолав понад 1000 км без підзарядки в реальних умовах.

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