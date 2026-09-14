В Україні невдовзі з'явиться новий BMW X5 2027: ціна вже відома (фото)

Новий BMW X5 2027 невдовзі з’явиться в Україні. Кросовер дебютує у версіях із двигунами внутрішнього згоряння, а електричний варіант запропонують пізніше.

Кросовер BMW X5 п’ятого покоління (заводський індекс G65) вже доступний для замовлення. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW в Україні.

Кросовер почнуть продавати в Україні у бензиновому і дизельному виконанні Фото: BMW

Новий BMW X5 G65 дещо підріс у розмірах та кардинально змінився зовні. Дизайн витриманий у новій стилістиці Neue Klasse.

У салоні встановлені оригінальне чотириспицеве кермо, тоненький проєкційний екран на всю ширину передньої панелі та 17,9-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 655-1850 л.

Салон BMW X5 змінив компонування Фото: BMW

Першими на український ринок вийдуть версії з 3,0-літровими турбошістками, а от плагін-гібрид та електромобіль BMW iX5 стануть доступні для замовлення із жовтня.

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Ціна BMW X5 в Україні стартує з 4 880 610 гривень за дизельний 313-сильний варіант 40d xDrive. Бензинова 400-сильна версія 40 xDrive коштує від 5 051 760 гривень.

Об'єм багажника складає 655-1850 л Фото: BMW

Базова комплектація BMW X5 2027 доволі багата – 21-дюймові диски, адаптивні фари, доводчики дверей, безключовий доступ, панорамний дах, тризонний клімат-контроль, проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, електропривід передніх сидінь і дверей багажника, підігрів крісел та керма.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов новий Subaru Outback, який теж кардинально змінився.

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