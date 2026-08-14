Змінився до невпізнання: на український ринок виходить новий Subaru Outback (фото)

Новий Subaru Outback 2026 надходить у продаж в Україні. Знаменита модель зазнала кардинальних змін.

Subaru Outback сьомого покоління уже з’явився в Україні. Подробиці новинки розкрили на сайті дистриб’ютора японського бренду.

Новий Subaru Outback підріс до 4880 мм завдовжки і змінився до невпізнання, адже тепер це не універсал підвищеної прохідності, а повноцінний кросовер.

Дизайн Subaru Outback став брутальнішим Фото: Subaru

Дизайн Subaru Outback 2026 став брутальнішим і більш рубаним. У нього широка решітка радіатора, дворівнева оптика та масивний пластиковий обвіс.

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У салоні встановлено цифровий щиток приладів та великий 12,1-дюймовий тачскрін. Задні сидіння мають регулювання спинки, а об’єм багажника становить 530-1844 л.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Subaru

Новий Subaru Outback в Україні дебютував у 2,5-літровій 187-сильній версії. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 205 км/год та витрачає у середньому 8,1 л на 100 км.Кросовер Subaru Outback зберігає варіатор та симетричний повний привід. Він підготовлений до бездоріжжя і має кліренс 220 мм.

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Ціна Subaru Outback в Україні стартує з 2 134 000 гривень. Базова комплектація Limited включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів крісел і керма, електроприводи сидіння водія і дверей багажника, комплекс безпеки EyeSight, камеру, парктронік, контроль "сліпих" зон.

Об'єм багажника становить 530-1844 л Фото: Subaru

Варіант Touring (від 2 393 000 гривень) додає люк, шкіряний салон, камери кругового огляду, акустику Harman Kardon, електропривід крісла пасажира, підігрів задніх та вентиляцію передніх сидінь.

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