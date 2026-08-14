Изменился до неузнаваемости: на украинский рынок выходит новый Subaru Outback (фото)

Новый Subaru Outback 2026 поступает в продажу в Украине. Знаменитая модель претерпела кардинальные изменения.

Subaru Outback седьмого поколения уже появился в Украине. Подробности о новинке были опубликованы на сайте дистрибьютора японского бренда.

Новый Subaru Outback вырос до 4880 мм в длину и изменился до неузнаваемости, ведь теперь это не универсал повышенной проходимости, а полноценный кроссовер.

Дизайн Subaru Outback стал более брутальным Фото: Subaru

Дизайн Subaru Outback 2026 стал более брутальным и угловатым. Он отличается широкой решеткой радиатора, двухуровневой оптикой и массивным пластиковым обвесом.

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В салоне установлена цифровая приборная панель и большой 12,1-дюймовый сенсорный экран. Задние сиденья имеют регулировку спинки, а объём багажника составляет 530–1844 л.

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На передней панели установлены два экрана Фото: Subaru

Новый Subaru Outback дебютировал в Украине в 2,5-литровой версии мощностью 187 л.с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 9,5 с и развивать скорость 205 км/ч, а расход топлива составляет в среднем 8,1 л на 100 км. Кроссовер Subaru Outback сохраняет вариатор и симметричный полный привод. Он подготовлен к бездорожью и имеет клиренс 220 мм.

Цена на Subaru Outback в Украине начинается с 2 134 000 гривен. Базовая комплектация Limited включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и рулевого колеса, электроприводы сиденья водителя и дверей багажника, комплекс безопасности EyeSight, камеру, парктроник, контроль "слепых" зон.

Объем багажника составляет 530–1844 л Фото: Subaru

Комплектация Touring (от 2 393 000 гривен) включает люк, кожаный салон, камеры кругового обзора, аудиосистему Harman Kardon, электропривод пассажирского сиденья, подогрев задних и вентиляцию передних сидений.

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