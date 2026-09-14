В Украине вскоре появится новый BMW X5 2027: цена уже известна (фото)

Новый BMW X5 2027 года вскоре появится в Украине. Кроссовер дебютирует в версиях с двигателями внутреннего сгорания, а электрический вариант предложат позже.

Кроссовер BMW X5 пятого поколения (заводской индекс G65) уже доступен для заказа. Подробности о новинке опубликованы на официальном сайте BMW в Украине.

Кроссовер начнут продавать в Украине в бензиновом и дизельном вариантах Фото: BMW

Новый BMW X5 G65 немного увеличился в размерах и кардинально изменился внешне. Дизайн выполнен в новой стилистике Neue Klasse.

В салоне установлены оригинальный четырёхспицевый руль, тонкий проекционный экран во всю ширину передней панели и 17,9-дюймовый сенсорный экран. Объём багажника составляет 655–1850 л.

Салон BMW X5 изменил компоновку Фото: BMW

Первыми на украинский рынок поступят версии с 3,0-литровыми турбошестерками, а вот плагин-гибрид и электромобиль BMW iX5 станут доступны для заказа с октября.

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Цена на BMW X5 в Украине начинается с 4 880 610 гривен за дизельную версию 40d xDrive мощностью 313 сил. Бензиновая 400-сильная версия 40 xDrive стоит от 5 051 760 гривен.

Объем багажника составляет 655–1850 л Фото: BMW

Базовая комплектация BMW X5 2027 довольно богатая — 21-дюймовые диски, адаптивные фары, доводчики дверей, бесключевой доступ, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод передних сидений и дверей багажника, подогрев сидений и рулевого колеса.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый Subaru Outback, который тоже кардинально изменился.

Кроме того, Фокус писал о новом электромобиле BMW с запасом хода 1000 км.