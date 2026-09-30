Новый класс: BMW представил седан 3 Series
BMW 3-й серии 2027 года с внутренним индексом G50 открывает восьмое поколение этой модели и становится первым автомобилем, выполненным в стилистике BMW Neue Klasse.
Баварский автоконцерн BMW официально представил новое поколение бензиновой версий 3-й серии, сообщает Car and Drіver.
Экстерьер
Как отмечают обозреватели, настолько существенной смены дизайна "тройки" не было с момента выхода поколения E90 в 2006 году. Автомобиль стал выше и шире, его длина — 4765 мм, а колесная база — 2860 мм.
Модель лишилась традиционных узких "ноздрей" решетки радиатора. Вместо них 3-я серия получила дизайн в стиле Neue Klasse — такой же, как у электрического кроссовера iX3, где элементы решетки и фары объединены в единый блок.
Вместе с тем сохранена эстетика передней части кузова с его характерным "акульим носом", напоминая о BMW 6-й серии 1970-80-ых годов, а пропорции отсылают к модели 2002 года.
Интерьер
В салоне новейшие технологии гармонично переплетаются с привычными элементами дизайна.
Из самых заметных улучшений — появление фирменного цифрового дисплея Panoramic Vision, который проецирует важную для водителя информацию на узкую полосу, протянувшуюся вдоль всей передней панели у основания лобового стекла — от одной стойки кузова до другой.
В центре панели расположен 17,9-дюймовый сенсорный экран, развернутый к водителю. Это — характерная черта моделей 3-й серии, напоминающая о временах, когда здесь размещались физические кнопки климат-контроля, аналоговые часы и прикуриватель.
Бензиновая "тройка" построена на существенно модернизированной платформе CLAR II, которая также лежит в основе моделей X3, M5 и других.
Как утверждает производитель, шасси получило множество улучшений по сравнению с предыдущим поколением. У авто — более острое рулевое управление и увеличенная колея (как спереди, так и сзади).
Силовая установка
В Европе базовой станет BMW 318 с 2,0-литровым мотором на 156 л.с., а флагманом — полноприводная M350 с 3,0-литровой "шестеркой" на 426 л.с. и 560 Нм.
С учетом электромотора суммарная отдача достигает 443 л.с.
Турбированный 3,0-литровый двигатель представляет собой новейшую версию мотора из семейства BMW B58 (рядная "шестерка").
Возросшая мощность силовой установки обеспечивает заметное улучшение динамики разгона: от ноля до 100 км авто разгоняется всего за 3,6 секунды. Расход топлива у BMW M350 xDrive (смешанный цикл WLTP) —8,2 л/100 км.
Что касается электрической версии BMW i3 50 xDrive, то запас хода на электротяге (WLTP) составляет 729–912 км.
Производство новой 3 серии уже началось в немецком Дингольфинге, также седан будут собирать в Мексике.
Начало продаж и цены
Продажи стартуют в первом квартале 2027 года.
Базовая версия с четырехцилиндровым двигателем будет стоить от $51 250, а за систему полного привода (AWD) придется доплатить $2000 долларов.
В то же время цена на высокопроизводительную модификацию M350 xDrive с шестицилиндровым мотором начнется с отметки $67 250.
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