Ретро своими руками: украинец скрестил BMW 5 Series и ГАЗ-24 "Волга" (фото)

В Украине преобразовали BMW 5 Series E34 в клон "Волги" ГАЗ-24. Под капотом седана установлен мощный двигатель V8.

Гибрид BMW 5 Series 1994 года и ГАЗ-24 зарегистрирован в Харькове и сейчас выставлен на продажу. Информация об этом необычном проекте появилась на сайте Auto.ria.

На автомобиле заменили переднюю и заднюю части Фото: auto.ria.com

Седан BMW 5 Series E34 получил новые переднюю и заднюю части, благодаря которым он стал похож на ГАЗ-24 "Волга". Автомобиль отличается характерной решеткой радиатора, круглыми фарами и узкими задними фонарями. Также заменены бамперы, крылья, капот и крышка багажника.

Интерьер BMW 5 Series остался без изменений Фото: auto.ria.com

Продавец отмечает, что на тюнинг BMW 5 Series ушло немало времени и средств. С документами на автомобиль всё в порядке, есть даже научно-техническое заключение по проекту.

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Салон BMW 5 Series практически не претерпел изменений. Он отделан кожей, а в комплектацию седана входят двухзонный климат-контроль, люк и аудиосистема с USB-портом.

Копия "Волги" оснащена 300-сильным V8 Фото: auto.ria.com

Копия "Волги" ГАЗ-24 оснащена 4,4-литровым V8 мощностью 300 к. с., в паре с которым работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Указано, что пробег автомобиля составляет 28 тыс. км (очевидно, это после переделки авто). Цена BMW 5 Series — 5000 долларов.

Кстати, в Японии будут выпускать клон классического Chevrolet Corvette на базе недорогой Mazda.

Также Фокус сообщал, что новый китайский пикап оказался копией американского Ram.