Новый китайский пикап оказался мощным клоном американского Ram (фото)

На европейский рынок выходит плагин-гибридный пикап Foton 4. Рамочная модель в американском стиле получила 476-сильную силовую установку.

Новый Foton 4 был представлен на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Дизайн Foton 4 выглядит знакомо, ведь эта китайская модель в анфас очень похожа на пикап Ram 1500. Высокий капот, широкая радиаторная решетка и удлиненные фары делают его похожим на американскую модель.

Пикап получил 476-сильную плагин-гибридную установку

Foton 4 — среднеразмерный пикап, однако довольно большой по меркам своего класса. Его длина составляет 5,62 м, ширина — 2 м, а высота — 1,96 м. Грузовая платформа достигает 1,57 м в длину.

В салоне на приборной панели установлены два экрана. В комплектацию входят система бесключевого доступа, климат-контроль, камеры кругового обзора и подогрев сидений.

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Плагин-гибрид Foton 4 получил силовую установку мощностью 476 с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем и электродвигателем. Пикап получил емкую батарею на 32,85 кВт∙ч и оснащён режимом повербанка (V2L).

На передней панели установлены два экрана Фото: Foton

В Европе уже продается базовая дизельная версия Foton 4 по цене 39 995 евро. Он оснащён 2,0-литровым 160-сильным двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

Кстати, на выставке IAA Transportation также был представлен первый электрический грузовик BYD для Европы.

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