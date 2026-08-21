Новый недорогой седан Chery с расходом 0,65 л на 100 км оказался клоном Audi (фото)
Седан Chery Arrizo 7 возвращается на рынок. Новое поколение этой недорогой модели оказалось очень похожим на Audi.
Новый Chery Arrizo 7 второго поколения был представлен на автосалоне в Чэнду, а вскоре начнутся его продажи по цене примерно от 15 000 долларов. Подробности о новинке были опубликованы на сайте Autohome.
Китайский седан очень напоминает Audi A5, ведь у него такие же косостоящие фары и широкая решетка радиатора. Да и плавные формы кузова и изогнутая крыша делают новый Chery Arrizo 7 похожим на премиальную немецкую модель. Размеры также схожи: китайский автомобиль достигает 4810 мм в длину при колесной базе 2770 мм.
А вот салон Chery Arrizo 7 — довольно самобытный. Седан получил небольшую цифровую приборную панель и большой центральный сенсорный экран, а передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Сообщается, что в комплектацию входят камера заднего вида, люк и подогрев сидений.
Седан Chery Arrizo 7 будет представлен в двух модификациях. Бензиновый вариант оснащен 1,5-литровым 156-сильным турбомотором.
В плагин-гибриде установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 106 к. с. и электромотор, мощность которого пока не разглашается. Комбинированный расход топлива составляет 0,65 л на 100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1700 км.
Кстати, на этом же автосалоне компании Chery и Huawei представили клон Ferrari Purosangue.
Также Фокус сообщал, что в Украину привезли заряженную версию Audi A5 мощностью 640 сил.