Новый недорогой седан Chery с расходом 0,65 л на 100 км оказался клоном Audi (фото)

Седан Chery Arrizo 7 возвращается на рынок. Новое поколение этой недорогой модели оказалось очень похожим на Audi.

Новый Chery Arrizo 7 второго поколения был представлен на автосалоне в Чэнду, а вскоре начнутся его продажи по цене примерно от 15 000 долларов. Подробности о новинке были опубликованы на сайте Autohome.

Автомобиль имеет стремительный силуэт Фото: Chery

Китайский седан очень напоминает Audi A5, ведь у него такие же косостоящие фары и широкая решетка радиатора. Да и плавные формы кузова и изогнутая крыша делают новый Chery Arrizo 7 похожим на премиальную немецкую модель. Размеры также схожи: китайский автомобиль достигает 4810 мм в длину при колесной базе 2770 мм.

Chery Arrizo 7 будет выпускаться в бензиновой и плагин-гибридной версиях Фото: autohome.com.cn

А вот салон Chery Arrizo 7 — довольно самобытный. Седан получил небольшую цифровую приборную панель и большой центральный сенсорный экран, а передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Сообщается, что в комплектацию входят камера заднего вида, люк и подогрев сидений.

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Седан Chery Arrizo 7 будет представлен в двух модификациях. Бензиновый вариант оснащен 1,5-литровым 156-сильным турбомотором.

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: autohome.com.cn

В плагин-гибриде установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 106 к. с. и электромотор, мощность которого пока не разглашается. Комбинированный расход топлива составляет 0,65 л на 100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1700 км.

Кстати, на этом же автосалоне компании Chery и Huawei представили клон Ferrari Purosangue.

Также Фокус сообщал, что в Украину привезли заряженную версию Audi A5 мощностью 640 сил.