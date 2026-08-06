900 сил и запас хода 1300 км: Chery выпустила сверхмощный электрифицированный пикап (фото)
Chery представила новый пикап Jetour Zongheng F700. Автомобиль оснащен 900-сильной электрифицированной силовой установкой и приспособлен для бездорожья.
Новый Jetour Zongheng F700 от Chery уже поступил в продажу в Китае по цене от 299 900 до 339 900 юаней ($44 000 — 50 000). Об этом сообщает сайт Autohome.
Пикап является родственной моделью внедорожника Jetour Zongheng G700, и в анфас эти две модели похожи. Автомобиль отличается классическим рубленым дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями.
Размеры Jetour Zongheng F700:
- длина — 5495 мм;
- ширина — 2050 мм;
- высота — 1985 мм;
- колесная база — 3350 мм.
Планировка салона Jetour Zongheng F700 такая же, как у его "собрата" — с приплюснутым рулем, экраном на всю ширину передней панели и центральным 15,6-дюймовым тачскрином. Все сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, а передние кресла также получили электропривод и функцию массажа. Кроме того, в комплектацию входят камеры кругового обзора, навигация и парковочный автопилот.
Пикап Jetour Zongheng F700 оснащен плагин-гибридной установкой с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электродвигателями. Суммарная мощность составляет 904 к. с. и 1135 Н∙м, то есть это самый мощный в мире пикап с двигателем внутреннего сгорания. Мощнее его только полностью электрические пикапы вроде GMC Hummer EV или Rivian R1T.Важно
Новый Jetour Zongheng F700 способен разгоняться до 100 км/ч за 5 с и буксировать 3,5-тонный прицеп. Он расходует в среднем 7,95 л/100 км и способен проехать 150 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1300 км. Также имеется режим внешнего зарядного устройства.
Пикап подготовлен к бездорожью, ведь он оснащен полным приводом с блокировками межколесных дифференциалов и набором режимов для бездорожья. Дно получило усиленную защиту и герметизировано, что позволяет преодолевать броды глубиной до 90 см. Угол въезда составляет 32°, а съезда — 15°.
Кстати, недавно в США представили самый мощный бензиновый пикап в мире на 900 сил.
Также Фокус писал о внедорожнике-трансформере Chery, который превращается в пикап.