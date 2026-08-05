900 сил и 3 с до сотни: в США представили самый мощный пикап в мире (фото)

Спортивные пикапы Ram стали ещё быстрее. Теперь эти автомобили доступны в версиях мощностью до 900 сил.

Компания Ram запустила программу заводской доработки Direct Connection для заряженных версий пикапов Rumble Bee и TRX. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Для автомобиля предлагаются спортивная подвеска и выхлопная система Фото: Stellantis

Тюнинг Ram 1500 осуществляется подразделением Mopar, которое подготовило ряд аксессуаров для пикапов. Там разработали механический компрессор, который существенно повышает мощность двигателей V8. Его стоимость — примерно 11 000 долларов. Примечательно, что пикапы Ram сохраняют заводскую гарантию на 5 лет или 96 тыс. км, то есть остаются серийными.

Двигатели V8 оснащаются компрессором Фото: Stellantis

В частности, в базовой версии Ram 1500 Rumble Bee компрессор увеличивает отдачу 5,7-литрового восьмицилиндрового двигателя с 400 до 608 сил. В 6,4-литровой версии мощность возрастает с 470 до 700 л. с.

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Топовый 6,2-литровый V8 моделей Ram 1500 TRX и Rumble Bee SRT оснащен заводским нагнетателем, поэтому его заменяют на более мощный. Отдача увеличивается с 777 до 900 сил, то есть это самый мощный серийный пикап. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 3 с.

Пакеты доработок доступны для моделей Ram 1500 Rumble Bee и TRX Фото: Stellantis

Кроме того, для Ram 1500 предлагается более громкая выхлопная система (стоимостью 1600–2400 долларов, в зависимости от модели) и заниженная спортивная подвеска (4600 долларов). А ещё можно заказать яркую графику на кузов.

Кстати, недавно состоялся дебют нового Ram 2500 с увеличенной до 2 тонн грузоподъемностью.

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