900 сил і 3 с до сотні: у США представили найпотужніший пікап у світі (фото)

Спортивні пікапи Ram стали ще швидшими. Тепер авто доступні у версіях потужністю до 900 сил.

У Ram запустили програму заводського доопрацювання Direct Connection для заряджених версій пікапів Rumble Bee та TRX. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Для авто пропонують спортивні підвіску та вихлоп Фото: Stellantis

Тюнінг Ram 1500 виконується підрозділом Mopar, який підготував низку аксесуарів для пікапів. Там розробили механічний компресор, який суттєво покращує віддачу двигунів V8. Його вартість — приблизно 11 000 доларів. Примітно, що пікапи Ram зберігають заводську гарантію у 5 років або 96 тис. км, тобто залишаються серійними.

Двигуни V8 доповнюють компресором Фото: Stellantis

Зокрема, у базовому Ram 1500 Rumble Bee компресор збільшує потужність 5,7-літрової вісімки з 400 до 608 сил. У 6,4-літровій версії віддача збільшується з 470 до 700 к. с.

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Топовий 6,2-літровий V8 моделей Ram 1500 TRX і Rumble Bee SRT оснащений нагнітачем із заводу, тому йому компресор замінюють на більший. Віддача зростає з 777 до 900 сил, тобто це найпотужніший серійний пікап. Розгін до 100 км/год займає приблизно 3 с.

Пакети доопрацювання доступні для Ram 1500 Rumble Bee і TRX Фото: Stellantis

Крім того, для Ram 1500 пропонують гучніший вихлоп (вартістю 1600-2400 доларів, залежно від моделі) та занижену спортивну підвіску ($4600). А ще можна замовити яскраву графіку на кузов.

До речі, нещодавно дебютував новий Ram 2500 зі збільшеною до 2 тонн вантажопідйомністю.

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