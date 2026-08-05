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900 сил і 3 с до сотні: у США представили найпотужніший пікап у світі (фото)

Ram 1500
900-сильний Ram 1500 став найпотужнішим пікапом у світі | Фото: Stellantis

Спортивні пікапи Ram стали ще швидшими. Тепер авто доступні у версіях потужністю до 900 сил.

У Ram запустили програму заводського доопрацювання Direct Connection для заряджених версій пікапів Rumble Bee та TRX. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Ram 1500
Для авто пропонують спортивні підвіску та вихлоп
Фото: Stellantis

Тюнінг Ram 1500 виконується підрозділом Mopar, який підготував низку аксесуарів для пікапів. Там розробили механічний компресор, який суттєво покращує віддачу двигунів V8. Його вартість — приблизно 11 000 доларів. Примітно, що пікапи Ram зберігають заводську гарантію у 5 років або 96 тис. км, тобто залишаються серійними.

Ram 1500 V8
Двигуни V8 доповнюють компресором
Фото: Stellantis

Зокрема, у базовому Ram 1500 Rumble Bee компресор збільшує потужність 5,7-літрової вісімки з 400 до 608 сил. У 6,4-літровій версії віддача збільшується з 470 до 700 к. с.

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Топовий 6,2-літровий V8 моделей Ram 1500 TRX і Rumble Bee SRT оснащений нагнітачем із заводу, тому йому компресор замінюють на більший. Віддача зростає з 777 до 900 сил, тобто це найпотужніший серійний пікап. Розгін до 100 км/год займає приблизно 3 с.

Ram 1500
Пакети доопрацювання доступні для Ram 1500 Rumble Bee і TRX
Фото: Stellantis

Крім того, для Ram 1500 пропонують гучніший вихлоп (вартістю 1600-2400 доларів, залежно від моделі) та занижену спортивну підвіску ($4600). А ще можна замовити яскраву графіку на кузов.

До речі, нещодавно дебютував новий Ram 2500 зі збільшеною до 2 тонн вантажопідйомністю.

Також Фокус розповідав про брутальний 800-сильний пікап Ford.