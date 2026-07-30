Рекордна вантажопідйомність: Ram представив оновлений пікап 2500 Heavy Duty

Американський виробник потужних повнорозмірних пікапів та комерційного транспорту Ram оновив лінійку HD 2027 року.

Головною зміною став новий пакет, що збільшує вантажопідйомність моделі 2500 до 2077 кг, що є найвищим показником у своєму класі, повідомляє Autoguide.

Цей показник виводить вантажівку Ram на перше місце за вантажопідйомністю, випереджаючи Chevrolet Silverado HD та Ford Super Duty, а модернізація базується на обладнанні, запозиченому з більш важких моделей цієї лінійки.

Новий пакет доступний для більшості моделей Ram 2500, оснащених 6,4-літровим двигуном Hemi V8. Він включає раму 3500, ресори та задній диференціал із системою запобігання пробуксовці.

2027 Ram 2500 Power Wagon з дизельним двигуном Cummins Turbo

Оновлення торкнулися й самої моделі 3500. Так, моделі 3500 4x4 з одинарною задньою віссю, стандартною та подвійною кабіною, кузовом довжиною 1,83 метра та 6,4-літровим двигуном Hemi V8 також отримали збільшену вантажопідйомність і вищу повну масу автомобіля. Обидва показники збільшуються на 181 кг, що доводить повну масу до 5189 кілограмів.

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Раніше цього року компанія Ram оголосила, що модель Power Wagon 2027 року буде пропонуватися з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins. Цей двигун має потужність 430 кінських сил і крутний момент 1075 Нм, а ціна дизельного Power Wagon становить $88 470 доларів.

Компанія Ram також випустила модель 2500 Emergency Response Vehicle, яку позиціонують як перший у Америці важкий пікап, здатний до переслідування. Ця модель оснащена 6,4-літровим двигуном Hemi V8 потужністю 405 к.с. і крутним моментом 1456 Нм.

Ram 2500 — автомобіль для реагування на надзвичайні ситуації

За даними Ram, він розганяється від 0 до 100 км/год за 8,4 секунди та розвиває максимальну швидкість 166 км/год.

Окрім змін у функціональних можливостях, Ram вносить низку змін у зовнішній вигляд та комплектацію модельного ряду HD 2027 року. Моделі з двигуном V8 тепер оснащуються емблемами Symbol of Protest на передніх крилах.

До лінійки додано два нових кольори кузова: Serrano Green Metallic та Tank Clear-Coat.

Пакеты Sport Appearance та Night Edition також стали доступнішими. Спортивний капот, який раніше був доступний лише для певних конфігурацій, тепер пропонується як окрема опція для моделей Rebel та Power Wagon.

Ці дві моделі також можна замовити з електричною лебідкою Warn як окрему опцію, без необхідності придбання пакета обладнання Level 1.

Покупці, які обрали комплектацію Tradesman, отримують доступ до заднього диференціала із захистом від пробуксовки як окрему опцію, а комплектація Laramie додає нові опційні розширювачі колісних арок у колір кузова та розширену доступність RamBox.

Нагадаємо, що цей незвичайний пікап Honda було представлено за два роки до офіційної презентації.

Також ми повідомляли, що Toyota представила оновлений пікап Tundra 2027 року.