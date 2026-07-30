Рекордная грузоподъемность: Ram представил обновленный пикап 2500 Heavy Duty

Американский производитель мощных полноразмерных пикапов и коммерческого транспорта Ram обновил линейку HD 2027 года.

Главным изменением стал новый пакет повышения грузоподъемности для модели 2500 до 2077 кг, что является наивысшим показателем в своем классе, сообщает Autoguide.

Эта цифра ставит этот грузовик Ram впереди Chevrolet Silverado HD и Ford Super Duty по грузоподъемности, а модернизация основана на оборудовании, заимствованном из более тяжелых моделей линейки.

Новый пакет доступен для большинства моделей Ram 2500, оснащенных 6,4-литровым двигателем Hemi V8. Он включает в себя раму 3500, рессоры и задний дифференциал с антипробуксовочной системой.

2027 Ram 2500 Power Wagon Cummins Turbo Diesel

Обновления коснулись и собственно модели 3500. Так, модели 3500 4x4 с одинарной задней осью, стандартной и двойной кабиной, кузовом длиной 1,83 метра и 6,4-литровым двигателем Hemi V8 тоже получили увеличенную грузоподъемность и более высокую полную массу автомобиля. Оба показателя увеличиваются на 181 кг, доводя полную массу до 5189 килограммов.

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Ранее в этом году Ram объявил, что Power Wagon 2027 года будет предлагаться с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins. Этот двигатель имеет мощность 430 лошадиных сил и крутящий момент 1075 Hm, а цена дизельного Power Wagon составляет $88 470.

Компания Ram также выпустила модель 2500 Emergency Response Vehicle, позиционируемую как первый в Америке тяжелый пикап, способный к преследованию. Эта модель оснащена 6,4-литровым двигателем Hemi V8 мощностью 405 л.с. и 1456 Нм крутящего момента.

Ram 2500 Emergency Response Vehicle

По данным Ram, он разгоняется от 0 до 100 км в час за 8,4 секунды и достигает максимальной скорости 166 км в час.

Помимо изменений в возможностях, Ram вносит ряд изменений во внешний вид и опции в модельный ряд HD 2027 года. Модели с двигателем V8 теперь получают эмблемы Symbol of Protest на передних крыльях.

В линейку добавлены два новых цвета кузова: Serrano Green Metallic и Tank Clear-Coat.

Пакеты Sport Appearance и Night Edition также стали более доступны. Спортивный капот, ранее доступный только для определенных конфигураций, теперь предлагается в качестве отдельной опции для моделей Rebel и Power Wagon.

Эти две модели также можно заказать с электрической лебедкой Warn в качестве отдельной опции, без необходимости приобретения пакета оборудования Level 1.

Покупатели, выбравшие комплектацию Tradesman, получают доступ к заднему дифференциалу с защитой от пробуксовки в качестве отдельной опции, а комплектация Laramie добавляет новые опциональные расширители колесных арок в цвет кузова и расширенную доступность RamBox.

Напомним, необычный пикап Honda показали за два года до презентации.

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