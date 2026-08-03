Пікап Ram перетворили на потужний позашляховий дім на колесах із терасою (відео)

Американський виробник будинків на колесах Storyteller Overland представив нову позашляхову модель GXV Wild. Вона оснащена потужним V8 і розрахована на чотири особи.

Новий Storyteller GXV Wild презентували в США на виставці Overland Expo West 2026 і невдовзі почнуть продавати за ціною від 299 898 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

За основу для проєкту взяли рамний пікап Ram 3500 із 6,4-літровим 375-сильним V8 Hemi. Замість вантажної платформи встановили житловий модуль, що збільшило довжину Storyteller GXV Wild до 7 м, а масу – до 5,9 тонни.

Ззаду обладнали розкладну терасу

Дім на колесах розрахований на чотири особи – усередині є широке двоспальне ліжко під стелею і розкладний двомісний диван у вітальні. Також встановили шафи і обідній стіл.

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На кухні є раковина, плита, духовка і холодильник, також доступні мікрохвильова піч або аерогриль. Крім того, знайшлося місця для санвузла з душем.

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Усередині є кухня та санвузол

У задній частині Storyteller GXV Wild розкладається невелика тераса, також встановили висувний навіс. Електрообладнання живиться від батареї на 12 кВт∙год та сонячних панелей на даху. Оснащення включає потужний кондиціонер, бойлер, 190-літровий бак для води і 75-літрову ємність для відходів.

Під стелею встановлено широке ліжко

До того ж, дім на колесах підготували до складного бездоріжжя. Він отримав додатковий захист днища, лебідку та позашляхові шини Continental MPT 81. Він може буксирувати 4,5-тонний причіп.

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