Пикап Ram превратили в мощный внедорожный дом на колесах с террасой (видео)

Американский производитель зданий на колесах Storyteller Overland представил новую внедорожную модель GXV Wild. Она оснащена мощным V8 и рассчитана на четыре человека.

Новый Storyteller GXV Wild представили в США на выставке Overland Expo West 2026 и вскоре начнут продавать по цене от 299 898 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

За основу для проекта взяли рамный пикап Ram 3500 с 6,4-литровым 375-сильным V8 Hemi. Вместо грузовой платформы установили жилой модуль, что увеличило длину Storyteller GXV Wild до 7 м, а массу – до 5,9 тонны.

Сзади оборудовали раскладную террасу

Дом на колесах рассчитан на четыре человека – внутри есть широкая двуспальная кровать под потолком и раскладной двухместный диван в гостиной. Также установили шкафы и обеденный стол.

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На кухне есть раковина, плита, духовка и холодильник, также доступны микроволновая печь или аэрогриль. Кроме того, нашлось места для санузла с душем.

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Внутри есть кухня и санузел

В задней части Storyteller GXV Wild разлагается небольшая терраса, также установили выдвижной навес. Электрооборудование питается от батареи на 12 кВт∙ч и солнечных панелей на крыше. Оснащение включает в себя мощный кондиционер, бойлер, 190-литровый бак для воды и 75-литровую емкость для отходов.

Под потолком установлена широкая кровать

К тому же дом на колесах подготовили к сложному бездорожью. Он получил дополнительную защиту днища, лебедку и внедорожные шины Continental MPT 81. Он может буксировать 4,5-тонный прицеп.

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