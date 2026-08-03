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Пикап Ram превратили в мощный внедорожный дом на колесах с террасой (видео)

Storyteller GXV Wild
Автодом Storyteller GXV Wild создали на шасси пикапа Ram 3500

Американский производитель зданий на колесах Storyteller Overland представил новую внедорожную модель GXV Wild. Она оснащена мощным V8 и рассчитана на четыре человека.

Новый Storyteller GXV Wild представили в США на выставке Overland Expo West 2026 и вскоре начнут продавать по цене от 299 898 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

За основу для проекта взяли рамный пикап Ram 3500 с 6,4-литровым 375-сильным V8 Hemi. Вместо грузовой платформы установили жилой модуль, что увеличило длину Storyteller GXV Wild до 7 м, а массу – до 5,9 тонны.

автодом Storyteller GXV Wild
Сзади оборудовали раскладную террасу

Дом на колесах рассчитан на четыре человека – внутри есть широкая двуспальная кровать под потолком и раскладной двухместный диван в гостиной. Также установили шкафы и обеденный стол.

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На кухне есть раковина, плита, духовка и холодильник, также доступны микроволновая печь или аэрогриль. Кроме того, нашлось места для санузла с душем.

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салон Storyteller GXV Wild
Внутри есть кухня и санузел

В задней части Storyteller GXV Wild разлагается небольшая терраса, также установили выдвижной навес. Электрооборудование питается от батареи на 12 кВт∙ч и солнечных панелей на крыше. Оснащение включает в себя мощный кондиционер, бойлер, 190-литровый бак для воды и 75-литровую емкость для отходов.

кровать автодом
Под потолком установлена широкая кровать

К тому же дом на колесах подготовили к сложному бездорожью. Он получил дополнительную защиту днища, лебедку и внедорожные шины Continental MPT 81. Он может буксировать 4,5-тонный прицеп.

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