Классический Toyota Land Cruiser превратили в недорогой внедорожный автодом (видео)
Культовый Toyota Land Cruiser 70 получил интересную версию. Классический внедорожник превратили в уютный дом на колесах.
Недорогой автодом Toyota Land Cruiser 70 — разработка итальянской компании Tailgate Gear. Видео с внедорожником появилось на её канале в YouTube.
В качестве основы взяли удлиненную трехдверную версию Toyota Land Cruiser 78. Для неё разработали специальный комплект, который превращает внедорожник в автодом. Он легко монтируется, а его масса составляет 100–120 кг, в зависимости от конфигурации.
Дом на колесах предлагается в версиях на 2 или 4 спальных места. Двуспальная кровать расположена под подъемной крышей, также можно заказать раскладной диван. Внутри установлены различные шкафы и ящики, а в качестве опции предлагается отделка бамбуком и алюминием.
Кроме того, для автомобилей предлагается небольшая кухня с плитой, духовкой и раковиной. За дополнительную плату можно арендовать небольшой холодильник и раскладной навес.
Кроме того, автодом Toyota Land Cruiser 70 оснащен 70-литровым баком для воды и солнечными батареями на крыше. Стоимость комплекта составляет от 5990 до 9664 евро в зависимости от выбранных опций.
Кстати, недавно на рынок вернулся кабриолет Toyota Land Cruiser 70.
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