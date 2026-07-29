Классический Toyota Land Cruiser превратили в недорогой внедорожный автодом (видео)

Культовый Toyota Land Cruiser 70 получил интересную версию. Классический внедорожник превратили в уютный дом на колесах.

Недорогой автодом Toyota Land Cruiser 70 — разработка итальянской компании Tailgate Gear. Видео с внедорожником появилось на её канале в YouTube.

В качестве основы взяли удлиненную трехдверную версию Toyota Land Cruiser 78. Для неё разработали специальный комплект, который превращает внедорожник в автодом. Он легко монтируется, а его масса составляет 100–120 кг, в зависимости от конфигурации.

Внутри установлен модульный набор с 2 или 4 спальными местами Фото: скриншот / YouTube

Дом на колесах предлагается в версиях на 2 или 4 спальных места. Двуспальная кровать расположена под подъемной крышей, также можно заказать раскладной диван. Внутри установлены различные шкафы и ящики, а в качестве опции предлагается отделка бамбуком и алюминием.

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Кроме того, для автомобилей предлагается небольшая кухня с плитой, духовкой и раковиной. За дополнительную плату можно арендовать небольшой холодильник и раскладной навес.

Автодом оборудован кухней, шкафами и ящиками Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, автодом Toyota Land Cruiser 70 оснащен 70-литровым баком для воды и солнечными батареями на крыше. Стоимость комплекта составляет от 5990 до 9664 евро в зависимости от выбранных опций.

Кстати, недавно на рынок вернулся кабриолет Toyota Land Cruiser 70.

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