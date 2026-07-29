Класичний Toyota Land Cruiser перетворили на недорогий позашляховий автодім (відео)

Культовий Toyota Land Cruiser 70 отримав цікаву версію. Класичний позашляховик перетворили на затишний дім на колесах.

Недорогий автодім Toyota Land Cruiser 70 — розробка італійської компанії Tailgate Gear. Відео з позашляховиком з'явилося на його Youtube-каналі.

За основу взяли подовжену тридверну версію Toyota Land Cruiser 78. Для неї створили спеціальний набір, який перетворює позашляховик на автодім. Він легко монтується, а його маса становить 100-120 кг, залежно від конфігурації.

Усередині встановили модульний набір з 2 або 4 спальними місцями Фото: скриншот / YouTube

Дім на колесах пропонують у версіях на 2 або 4 спальних місця. Двоспальне ліжко обладнали під піднімним дахом, також можна замовити розкладний диван. Усередині встановили різноманітні шафи та шухляди, а в якості опції пропонують оздоблення бамбуком та алюмінієм.

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Крім того, для авто пропонують невелику кухню із плитою, духовкою і раковиною. За доплату доступні невеликий холодильник та розкладний навіс.

Автодім оснащений кухнею, шафами та шухлядами Фото: скриншот / YouTube

А ще автодім Toyota Land Cruiser 70 отримав 70-літровий бак для води та сонячні батареї на даху. Вартість набору становить від 5990 до 9664 євро, залежно від обраних опцій.

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