900 сил і запас ходу 1300 км: Chery випустила надпотужний електрифікований пікап (фото)
Chery презентувала новий пікап Jetour Zongheng F700. Автомобіль оснащений 900-сильною електрифікованою силовою установкою та підготовлений до бездоріжжя.
Новий Jetour Zongheng F700 від Chery вже надійшов у продаж у Китаї за ціною від 299 900 до 339 900 юанів ($44 000 — 50 000). Про це повідомляє сайт Autohome.
Пікап є побратимом позашляховика Jetour Zongheng G700, і в анфас ці дві моделі схожі. Авто вирізняється класичним "рубаним" дизайном із високим капотом та розширеними крилами.
Розміри Jetour Zongheng F700:
- довжина — 5495 мм;
- ширина — 2050 мм;
- висота — 1985 мм;
- колісна база — 3350 мм.
Компонування салону Jetour Zongheng F700 таке ж, як у побратима — із приплюснутим кермом, екраном на всю ширину передньої панелі та центральним 15,6-дюймовим тачскріном. Усі сидіння мають підігрів і вентиляцію, а передні крісла також отримали електропривід і масаж. Також комплектація включає камери кругового огляду, навігацію і паркувальний автопілот.
Пікап Jetour Zongheng F700 оснащений плагін-гібридною установкою із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами. Сумарна віддача становить 904 к. с. і 1135 Н∙м, тобто це найпотужніший у світі пікап із двигуном внутрішнього згоряння. Потужнішими є лише повністю електричні пікапи на кшталт GMC Hummer EV чи Rivian R1T.Важливо
Новий Jetour Zongheng F700 здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і буксирувати 3,5-тонний причіп. Він витрачає у середньому 7,95 л/100 км і здатен проїхати 150 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1300 км. Також є режим повербанка.
Пікап підготували до бездоріжжя, адже він має повний привід із блокуваннями міжколісних диференціалів та набір режимів для бездоріжжя. Днище отримало посилений захист і герметизоване, що дозволяє долати броди глибиною до 90 см. Кут в'їзду становить 32°, а з'їзду — 15°.
До речі, нещодавно в США дебютував найпотужніший бензиновий пікап у світі на 900 сил.
Також Фокус писав про позашляховик-трансформер Chery, який перетворюється на пікап.