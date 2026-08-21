Новий недорогий седан Chery з витратою 0,65 л на 100 км виявився клоном Audi (фото)

Седан Chery Arrizo 7 повертається на ринок. Нове покоління недорогої моделі виявилося дуже схожим на Audi.

Новий Chery Arrizo 7 другого покоління презентували на автосалоні в Ченду, а невдовзі стартують його продажі за ціною приблизно від $15 000. Подробиці новинки розкрили на сайті Autohome.

Авто має стрімкий силует Фото: Chery

Китайський седан дуже нагадує Audi A5, адже має схожі розкосі фари та широку решітку радіатора. Та й плавні форми кузова і вигнутий дах роблять новий Chery Arrizo 7 схожим на преміальну німецьку модель. Розміри також подібні: китайське авто сягає 4810 мм завдовжки при колісній базі 2770 мм.

Chery Arrizo 7 випускатимуть у бензиновій та плагін-гібридній версіях Фото: autohome.com.cn

А от салон Chery Arrizo 7 — доволі самобутній. Седан отримав невелику цифрову панель приладів і великий центральний тачскрін, а передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Заявлено, що комплектація включає камеру заднього виду, люк та підігрів сидінь.

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Седан Chery Arrizo 7 запропонують у двох модифікаціях. Бензиновий варіант оснащений 1,5-літровим 156-сильним турбомотором.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: autohome.com.cn

У плагін-гібриді встановлено 1,5-літровий двигун на 106 к. с. та електромотор, потужність якого поки не розкривають. Комбінована витрата пального становить 0,65 л на 100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1700 км.

До речі, на цьому ж автосалоні Chery та Huawei презентували клон Ferrari Purosangue.

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