Новий недорогий седан Chery з витратою 0,65 л на 100 км виявився клоном Audi (фото)
Седан Chery Arrizo 7 повертається на ринок. Нове покоління недорогої моделі виявилося дуже схожим на Audi.
Новий Chery Arrizo 7 другого покоління презентували на автосалоні в Ченду, а невдовзі стартують його продажі за ціною приблизно від $15 000. Подробиці новинки розкрили на сайті Autohome.
Китайський седан дуже нагадує Audi A5, адже має схожі розкосі фари та широку решітку радіатора. Та й плавні форми кузова і вигнутий дах роблять новий Chery Arrizo 7 схожим на преміальну німецьку модель. Розміри також подібні: китайське авто сягає 4810 мм завдовжки при колісній базі 2770 мм.
А от салон Chery Arrizo 7 — доволі самобутній. Седан отримав невелику цифрову панель приладів і великий центральний тачскрін, а передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Заявлено, що комплектація включає камеру заднього виду, люк та підігрів сидінь.
Седан Chery Arrizo 7 запропонують у двох модифікаціях. Бензиновий варіант оснащений 1,5-літровим 156-сильним турбомотором.
У плагін-гібриді встановлено 1,5-літровий двигун на 106 к. с. та електромотор, потужність якого поки не розкривають. Комбінована витрата пального становить 0,65 л на 100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1700 км.
До речі, на цьому ж автосалоні Chery та Huawei презентували клон Ferrari Purosangue.
Також Фокус розповідав, що в Україну привезли заряджений варіант Audi A5 на 640 сил.