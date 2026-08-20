640 сил і 3,6 с до сотні: в Україну приїхав новітній заряджений Audi за 6 мільйонів (фото)

Новий Audi RS5 з’явився в Україні. Тепер це 640-сильний плагін-гібрид, який здатен розвинути 285 км/год і проїхати 83 км на електротязі.

Audi RS5 третього покоління привезли до одного з київських автосалонів марки. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Audi RS5 став потужним плагін-гібридом Фото: Topcars UA

До Києва приїхав ліфтбек Audi RS5, проте в лінійці є й універсал (він замінив Audi RS4 Avant). Авто вирізняється особливою решіткою радіатора, розширеними крилами, обвісом і спойлером. Також встановлені 20-дюймові диски.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Topcars UA Audi RS5 оснащений спортивними сидіннями Фото: Topcars UA

У салоні Audi RS5 з’явилися спортивні кермо та сидіння, а на передній панелі встановлено три екрани. Комплектація включає матричні фари, тризонний клімат-контроль, електропривід сидінь та кришки багажника, камери кругового огляду, підігрів і масаж крісел.

Відео дня

Audi RS5 здатен розігнатися до сотні за 3,6 с Фото: Audi

Новий Audi RS5 став плагін-гібридом із 2,9-літровим V6 твін-турбо та електромотором. Сумарна віддача силової установки – 639 к. с. та 825 Н∙м.

Важливо

Третя глава: тест-драйв нового кросовера Audi Q3

Audi RS5 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 285 км/год. Завдяки батареї ємністю 25,9 кВт∙год він може проїхати 83 км на електротязі.

За доплату доступні карбоново-керамічні гальма Фото: Topcars UA

В арсеналі авто – повний привід із векторизацією тяги і дрифт-режимом, активний задній диференціал та спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами. Ціна Audi RS5 в Україні стартує з 5 946 268 гривень за ліфтбек та 6 041 523 гривень за універсал.

До речі, невдовзі на український ринок вийде новий Audi Q7 третього покоління.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли новий Porsche Cayenne на 1156 сил.