Понад 1100 сил і 2,5 с до сотні: в Україні з'явився новий Porsche Cayenne 2026 (фото)

Новий Porsche Cayenne 2026 вийшов на український ринок і вже зустрічається на наших дорогах. Кросовер став надпотужним електрокаром.

Кросовер Porsche Cayenne четвертого покоління з'явився в українських автосалонах бренду й низку авто вже придбали. Фото електрокара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Перші Porsche Cayenne 2026 уже з'явилися на українських вулицях Фото: Topcars UA

Як відомо, новий Porsche Cayenne 2026 доступний лише в електричних версіях, проте варто відзначити, що бензинова модель попередньої генерації залишається у виробництві.

Електромобіль Porsche Cayenne більший за попередника і сягає майже 5 метрів завдовжки. Він зберіг знайомий дизайн, але став більш обтічний і схожий на молодшого брата Macan, з яким ділить електричну платформу РРЕ.

Запас ходу Porsche Cayenne сягає 691 км Фото: Topcars UA

У салоні на передній панелі встановлено три екрани. Новий Porsche Cayenne просторіший за попередника і тепер має два багажника: основний об'ємом 781-1588 л та 90-літровий передній.

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Електромобіль Porsche Cayenne в Україні пропонують у повнопривідних версіях із піковою потужністю 442, 666 та 1156 сил. Топовий кросовер Porsche Cayenne Turbo здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 260 км/год.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Topcars UA Кросовер став просторішим Фото: Topcars UA

У драгрейсингу новий Porsche Cayenne обігнав Ferrari та Lamborghini. Модель отримала пневмопідвіску, а за доплату доступні активні стабілізатори і керовані задні колеса.

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Усі версії електрокара отримали велику батарею ємністю 113 кВт∙год. Запас ходу становить 669-691 км, а швидка зарядка (потужністю 400 кВт) на 80% займає 16 хвилин. Крім того, новий Porsche Cayenne — перший серійний електрокар, який підтримує бездротову зарядку.

Топовий варіант Turbo стартує до сотні за 2,5 с Фото: Topcars UA

Ціна Porsche Cayenne в Україні стартує з 5 588 020 гривень. Версія Turbo коштує від 8 675 865 гривень.

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