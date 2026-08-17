Более 1100 сил и 2,5 с до сотни: в Украине появился новый Porsche Cayenne 2026 (фото)

Новый Porsche Cayenne 2026 появился на украинском рынке и уже встречается на наших дорогах. Кроссовер стал сверхмощным электромобилем.

Кроссовер Porsche Cayenne четвёртого поколения появился в украинских автосалонах бренда, и несколько автомобилей уже были проданы. Фото электромобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Первые Porsche Cayenne 2026 года уже появились на улицах Украины Фото: Topcars UA

Как известно, новый Porsche Cayenne 2026 доступен только в электрических версиях, однако стоит отметить, что бензиновая модель предыдущего поколения по-прежнему выпускается.

Электромобиль Porsche Cayenne больше своего предшественника и достигает почти 5 метров в длину. Он сохранил привычный дизайн, но стал более обтекаемым и похожим на своего младшего брата Macan, с которым у него общая электрическая платформа PPE.

Відео дня

Запас хода Porsche Cayenne составляет 691 км Фото: Topcars UA

В салоне на передней панели установлены три экрана. Новый Porsche Cayenne более просторный, чем его предшественник, и теперь имеет два багажника: основной объемом 781–1588 л и передний объемом 90 л.

Электромобиль Porsche Cayenne в Украине предлагается в полноприводных версиях с пиковой мощностью 442, 666 и 1156 сил. Топовый кроссовер Porsche Cayenne Turbo способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать скорость 260 км/ч.

На передней панели установлены три экрана Фото: Topcars UA Кроссовер стал более просторным Фото: Topcars UA

В драгрейсинге новый Porsche Cayenne обогнал Ferrari и Lamborghini. Модель оснащена пневмоподвеской, а за дополнительную плату доступны активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Важно

В Украине скоро появится новый Audi Q7 2027: цена уже известна (фото)

Все версии электромобиля оснащены большой батареей емкостью 113 кВт·ч. Запас хода составляет 669–691 км, а быстрая зарядка (мощностью 400 кВт) до 80 % занимает 16 минут. Кроме того, новый Porsche Cayenne — первый серийный электрокар, поддерживающий беспроводную зарядку.

Топовая версия Turbo разгоняется до сотни за 2,5 с Фото: Topcars UA

Цена на Porsche Cayenne в Украине начинается с 5 588 020 гривен. Версия Turbo стоит от 8 675 865 гривен.

Кстати, кардинально изменился и новый Subaru Outback, который появился на украинском рынке.

Также Фокус рассказывал об эксклюзивном Porsche в стиле 70-х в Украине.