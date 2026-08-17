Более 1100 сил и 2,5 с до сотни: в Украине появился новый Porsche Cayenne 2026 (фото)
Новый Porsche Cayenne 2026 появился на украинском рынке и уже встречается на наших дорогах. Кроссовер стал сверхмощным электромобилем.
Кроссовер Porsche Cayenne четвёртого поколения появился в украинских автосалонах бренда, и несколько автомобилей уже были проданы. Фото электромобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Как известно, новый Porsche Cayenne 2026 доступен только в электрических версиях, однако стоит отметить, что бензиновая модель предыдущего поколения по-прежнему выпускается.
Электромобиль Porsche Cayenne больше своего предшественника и достигает почти 5 метров в длину. Он сохранил привычный дизайн, но стал более обтекаемым и похожим на своего младшего брата Macan, с которым у него общая электрическая платформа PPE.
В салоне на передней панели установлены три экрана. Новый Porsche Cayenne более просторный, чем его предшественник, и теперь имеет два багажника: основной объемом 781–1588 л и передний объемом 90 л.
Электромобиль Porsche Cayenne в Украине предлагается в полноприводных версиях с пиковой мощностью 442, 666 и 1156 сил. Топовый кроссовер Porsche Cayenne Turbo способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать скорость 260 км/ч.
В драгрейсинге новый Porsche Cayenne обогнал Ferrari и Lamborghini. Модель оснащена пневмоподвеской, а за дополнительную плату доступны активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.Важно
Все версии электромобиля оснащены большой батареей емкостью 113 кВт·ч. Запас хода составляет 669–691 км, а быстрая зарядка (мощностью 400 кВт) до 80 % занимает 16 минут. Кроме того, новый Porsche Cayenne — первый серийный электрокар, поддерживающий беспроводную зарядку.
Цена на Porsche Cayenne в Украине начинается с 5 588 020 гривен. Версия Turbo стоит от 8 675 865 гривен.
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