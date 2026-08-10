Один из 1500: в Украину привезли эксклюзивный Porsche в стиле 70-х за 14 миллионов (фото)
В Украине появился кабриолет Porsche 911 в редкой версии Spirit 70. Лимитированный спорткар отличается оригинальным дизайном и внутренней отделкой.
Всего было выпущено всего 1500 таких автомобилей, а цена Porsche 911 Spirit 70 на украинском рынке составляет 14,43 миллиона гривен. Фотографии спорткара из автосалона Porsche появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.Важно
Кабриолет Porsche 911 Spirit 70 ("дух 70-х") — оригинальная версия модели, созданная по программе Sonderwunsch в стиле эпохи диско 70-х. Отличить её можно по особому оливковому цвету с графикой и гоночными номерами 70 на дверях, а также по дискам Sport Classic с креплением центральной гайкой.
В салоне сиденья получили винтажную отделку Pasha — как у первого Porsche 928 1977 года. Мало того, даже логотипы Porsche — классические. Конкретно этот автомобиль — 997-й в серии.
С технической точки зрения этот спорткар идентичен Porsche 911 Carrera GTS, то есть оснащён 540-сильной гибридной установкой с 3,6-литровой бензиновой турбошестеркой и электромотором. Кабриолет способен разгоняться до 100 км/ч за 3,1 с и развивать скорость 312 км/ч.
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