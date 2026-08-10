Один із 1500: в Україну привезли ексклюзивний Porsche у дусі 70-х за 14 мільйонів (фото)

В Україні з'явився кабріолет Porsche 911 у рідкісному виконанні Spirit 70. Лімітований спорткар вирізняється оригінальними дизайном та внутрішнім оздобленням.

Усього виготовлено лише 1500 таких авто, а ціна Porsche 911 Spirit 70 на українському ринку становить 14,43 мільйона гривень. Світлини спорткара з автосалону Porsche з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто вирізняється особливим оливковим кольором Фото: Topcars UA

Важливо

Скасований Lamborghini: з молотка піде яскравий 16-циліндровий суперкар батька диско (фото)

Кабріолет Porsche 911 Spirit 70 ("дух 70") — оригінальна версія моделі, кастомізована за програмою Sonderwunsch у стилістиці епохи диско 70-х років. Відрізнити її можна за особливим оливковим кольором із графікою та гоночними номерами 70 на дверях, а також за дисками Sport Classic із кріпленням центральною гайкою.

Сидіння отримали вінтажне оздоблення Фото: Topcars UA

У салоні сидіння отримали вінтажне оздоблення Pasha — як у першого Porsche 928 1977 року. Мало того, навіть логотипи Porsche — класичні. Конкретно це авто — 997-е в серії.

Відео дня

Спорткар оснащений 540-сильною гібридною установкою Фото: Topcars UA

Із технічної точки зору спорткар ідентичний Porsche 911 Carrera GTS, тобто оснащений 540-сильною гібридною установкою із 3,6-літровою бензиновою турбошісткою та електромотором. Кабріолет здатен розігнатися до 100 км/год за 3,1 с та розвинути 312 км/год.

Раніше Фокус писав про найкращі суперкари та елітні авто, які з'явилися в Україні у 2026 році.

Також ми розповідали про 780-сильний гібрид Porsche в Києві.