Новый Porsche Cayenne оказался быстрее Ferrari и Lamborghini в гонках (видео)

Электромобиль Porsche Cayenne поразил своей динамикой в драгрейсинге. Кроссовер легко и непринужденно обогнал конкурентов от Ferrari и Lamborghini.

В Великобритании решили устроить гонку самых быстрых кроссоверов. Новый Porsche Cayenne состязался с Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus. Видео драгрейсинга опубликовано на YouTube-канале Carwow.

Для соревнований по прямой выбрали топовую модель Porsche Cayenne Turbo с электродвигателем мощностью 1156, способную разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с. Он значительно мощнее, чем Ferrari Purosangue с 6,5-литровым V12 мощностью 725 к.с. и Lamborghini Urus Performante с 4,0-литровым 666-сильным V8 твин-турбо.

Важно

Суперкар Mercedes и Ferrari на 1000 сил: какие элитные авто появились в 2026 году в Украине (фото)

Неудивительно, что именно электромобиль Porsche Cayenne оказался самым быстрым во всех заездах. Он победил в комфортном режиме даже тогда, когда кроссоверы Ferrari и Lamborghini получили фору в 2 секунды. Лучший его результат на 1/4 мили (402 м) — 10 секунд со скоростью на финише 235 км/ч.

Відео дня

Электромобиль Porsche с легкостью выиграл все заезды Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, новый Porsche Cayenne Turbo выиграл в спринте с хода (со скорости 64 и 80 км/ч). Более того, тяжелый 2,6-тонный электрокроссовер даже смог продемонстрировать наименьший тормозной путь.

Ранее Фокус сообщал, что недорогой электрокроссовер Skoda оказался быстрее в драгрейсинге, чем знаменитые суперкары Ferrari и Lamborghini.

Кроме того, мы писали, что в Киеве заметили скоростной гибрид Porsche мощностью 780 сил.