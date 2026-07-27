Новий Porsche Cayenne виявився швидшим за Ferrari та Lamborghini у перегонах (відео)

Електромобіль Porsche Cayenne вразив своєю динамікою в драгрейсингу. Кросовер легко і невимушено обігнав конкурентів від Ferrari та Lamborghini.

У Великій Британії вирішили влаштувати перегони найшвидших кросоверів. Новий Porsche Cayenne виставили проти Ferrari Purosangue та Lamborghini Urus. Відео драгрейсингу опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Для змагань по прямій обрали топовий Porsche Cayenne Turbo з 1156-сильною електричною установкою, здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с. Він значно потужніший за Ferrari Purosangue із 6,5-літровим V12 на 725 к. с. та Lamborghini Urus Performante з 4,0-літровим 666-сильним V8 твін-турбо.

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Не дивно, що саме електромобіль Porsche Cayenne виявився найшвидшим в усіх заїздах. Він переміг у комфортному режимі навіть тоді, коли кросовери Ferrari та Lamborghini отримали фору в 2 секунди. Найкращий його результат на 1/4 милі (402 м) — 10 секунд зі швидкістю на фініші 235 км/год.

Відео дня

Електричний Porsche легко виграв усі заїзди Фото: скриншот / YouTube

Також новий Porsche Cayenne Turbo виграв у спринті з ходу (зі швидкості 64 та 80 км/год). Мало того, важкий 2,6-тонний електрокросовер навіть зміг продемонструвати найменший гальмівний шлях.

Раніше Фокус розповідав, що недорогий електрокросовер Skoda виявився швидшим у драгрейсингу за знамениті суперкари Ferrari та Lamborghini.

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