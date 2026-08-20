640 сил и 3,6 с до сотни: в Украину прибыл новейший заряженный Audi за 6 миллионов (фото)

Новый Audi RS5 появился в Украине. Теперь это 640-сильный плагин-гибрид, способный развивать 285 км/ч и проехать 83 км на электротяге.

Audi RS5 третьего поколения привезли в один из киевских автосалонов этой марки. Фото автомобиля опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Audi RS5 стал мощным плагин-гибридом Фото: Topcars UA

В Киев прибыл лифтбэк Audi RS5, однако в линейке есть и универсал (он заменил Audi RS4 Avant). Автомобиль отличается особой решеткой радиатора, расширенными крыльями, обвесом и спойлером. Также установлены 20-дюймовые диски.

На передней панели установили три экрана Фото: Topcars UA Audi RS5 оснащен спортивными сиденьями Фото: Topcars UA

В салоне Audi RS5 появились спортивный руль и сиденья, а на приборной панели установлены три экрана. Комплектация включает матричные фары, трёхзонный климат-контроль, электропривод сидений и крышки багажника, камеры кругового обзора, подогрев и массаж сидений.

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Audi RS5 способен разгоняться до сотни за 3,6 с Фото: Audi

Новый Audi RS5 стал плагин-гибридом с 2,9-литровым V6 с двойным турбонаддувом и электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки составляет 639 к. с. и 825 Н∙м.

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Audi RS5 способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с и развивать скорость 285 км/ч. Благодаря батарее ёмкостью 25,9 кВт∙ч он может проехать 83 км на электротяге.

За дополнительную плату доступны карбон-керамические тормоза Фото: Topcars UA

В арсенале автомобиля — полный привод с векторизацией тяги и дрифт-режимом, активный задний дифференциал и спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами. Цена Audi RS5 в Украине стартует от 5 946 268 гривен за лифтбэк и 6 041 523 гривен за универсал.

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