У 10 разів дешевший за оригінал: Chery та Huawei випустили клон кросовера Ferrari (фото)
Новий Luxeed RX презентували в Китаї. Спортивний електрокросовер від Chery та Huawei дуже нагадує Ferrari Purosangue.
Chery виводить електромобіль Luxeed RX на китайський ринок за ціною від 299 800 юанів ($44 600), тобто він приблизно в 10 разів дешевший за кросовер Ferrari. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Luxeed RX не є точною копією Ferrari Purosangue, проте дуже нагадує італійський кросовер. У нього довгий капот, вигнутий дах та розширені задні крила. Виражений "ніс" поєднується із розкосими фарами. Китайська копія дещо більша за оригінал.
Розміри Luxeed RX 2026:
- довжина — 5020 мм;
- ширина — 2007 мм;
- висота — 1600 мм;
- колісна база — 3000 мм.
У салоні на передній панелі встановлено три екрани, також є проєкція на лобове скло. Кросовер отримав спортивні сидіння з електроприводом, які здатні самостійно підлаштовуватися під зріст та комплекцію людини. Мультимедіа та систему напівавтономного руху розробили в Huawei.
Кросовер Luxeed RX запропонували в 377-сильній задньопривідній та 595-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 81,1 та 100,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 672-702 км, у другому — 822-852 км.
До речі, нещодавно дебютував розкішний мінівен від Huawei вартістю понад 100 000 доларів.
Також Фокус писав, що перший електромобіль Ferrari продали за $40 мільйонів.