У 10 разів дешевший за оригінал: Chery та Huawei випустили клон кросовера Ferrari (фото)

Новий Luxeed RX презентували в Китаї. Спортивний електрокросовер від Chery та Huawei дуже нагадує Ferrari Purosangue.

Chery виводить електромобіль Luxeed RX на китайський ринок за ціною від 299 800 юанів ($44 600), тобто він приблизно в 10 разів дешевший за кросовер Ferrari. Про це повідомляє сайт Autohome.

Luxeed RX доступний у версіях на 377 і 595 сил Фото: autohome.com.cn

Новий Luxeed RX не є точною копією Ferrari Purosangue, проте дуже нагадує італійський кросовер. У нього довгий капот, вигнутий дах та розширені задні крила. Виражений "ніс" поєднується із розкосими фарами. Китайська копія дещо більша за оригінал.

Кросовер дуже нагадує Ferrari Purosangue Фото: CarNewsChina

Розміри Luxeed RX 2026:

довжина — 5020 мм;

ширина — 2007 мм;

висота — 1600 мм;

колісна база — 3000 мм.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Chery

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У салоні на передній панелі встановлено три екрани, також є проєкція на лобове скло. Кросовер отримав спортивні сидіння з електроприводом, які здатні самостійно підлаштовуватися під зріст та комплекцію людини. Мультимедіа та систему напівавтономного руху розробили в Huawei.

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Запас ходу Luxeed RX сягає 852 км Фото: autohome.com.cn

Кросовер Luxeed RX запропонували в 377-сильній задньопривідній та 595-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 81,1 та 100,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 672-702 км, у другому — 822-852 км.

До речі, нещодавно дебютував розкішний мінівен від Huawei вартістю понад 100 000 доларів.

Також Фокус писав, що перший електромобіль Ferrari продали за $40 мільйонів.