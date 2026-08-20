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У 10 разів дешевший за оригінал: Chery та Huawei випустили клон кросовера Ferrari (фото)

Luxeed RX
Luxeed RX — cпортивний електрокросовер від Chery та Huawei | Фото: Chery

Новий Luxeed RX презентували в Китаї. Спортивний електрокросовер від Chery та Huawei дуже нагадує Ferrari Purosangue.

Chery виводить електромобіль Luxeed RX на китайський ринок за ціною від 299 800 юанів ($44 600), тобто він приблизно в 10 разів дешевший за кросовер Ferrari. Про це повідомляє сайт Autohome.

новий Luxeed RX
Luxeed RX доступний у версіях на 377 і 595 сил
Фото: autohome.com.cn

Новий Luxeed RX не є точною копією Ferrari Purosangue, проте дуже нагадує італійський кросовер. У нього довгий капот, вигнутий дах та розширені задні крила. Виражений "ніс" поєднується із розкосими фарами. Китайська копія дещо більша за оригінал.

клон Ferrari Purosangue
Кросовер дуже нагадує Ferrari Purosangue
Фото: CarNewsChina

Розміри Luxeed RX 2026:

  • довжина — 5020 мм;
  • ширина — 2007 мм;
  • висота — 1600 мм;
  • колісна база — 3000 мм.
Салон Luxeed RX
На передній панелі встановлено три екрани
Фото: Chery
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У салоні на передній панелі встановлено три екрани, також є проєкція на лобове скло. Кросовер отримав спортивні сидіння з електроприводом, які здатні самостійно підлаштовуватися під зріст та комплекцію людини. Мультимедіа та систему напівавтономного руху розробили в Huawei.

Відео дня
Luxeed RX
Запас ходу Luxeed RX сягає 852 км
Фото: autohome.com.cn

Кросовер Luxeed RX запропонували в 377-сильній задньопривідній та 595-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 81,1 та 100,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 672-702 км, у другому — 822-852 км.

До речі, нещодавно дебютував розкішний мінівен від Huawei вартістю понад 100 000 доларів.

Також Фокус писав, що перший електромобіль Ferrari продали за $40 мільйонів.