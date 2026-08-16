Здорожчав у 66 разів за 5 хвилин: перший електрокар Ferrari продали за $40 мільйонів (фото)

Електромобіль Ferrari Luce став найдорожчим новим авто італійської марки. Розкритиковану модель продали на аукціоні за 40 мільйонів доларів

Перший серійний Ferrari Luce пішов із молотка в Каліфорнії. За 5 хвилин торгів він подорожчав у 66 разів, адже регулярна ціна Ferrari Luce стартує $600 000. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Ferrari Luce оснащений 1000-сильною установкою Фото: RM Sotheby's

Аукціон у США був благодійним: усі отримані за авто кошти передадуть у Фундацію Ferrari та направлять на освітні ініціативи. Покупець Luce побажав залишитися анонімним. Серед імовірних кандидатів ЗМІ називають СЕО Apple Тіма Кука та вдову Стіва Джобса, Лорен. Як відомо, стиль авто розробив колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

Перший електромобіль Ferrari Luce кастомізований за програмою Tailor Made — вирізняється білим перламутровим забарвленням та білосніжним шкіряним інтер'єром. Особливі колісні диски (23 дюйми спереду та 24 — ззаду) також пофарбували в білий колір.

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Задні двері Ferrari Luce відкриваються проти руху Фото: RM Sotheby's

Електромобіль Ferrari Luce — подробиці суперечливої моделі

Презентація Ferrari Luce супроводжувалася шквалом критики, оскільки його дизайн не відповідає канонам та традиціям марки. У перший ж день після дебюту моделі акції Ferrari обвалилися. Докори щодо нової моделі лунали навіь із боку експрезидента Ferrari Луки ді Монтедземоло та міністра інфраструктури Італії Маттео Сальвіні.

Попри це попит електрокар Ferrari Luce доволі високий — за два місяці продажів його розкупили на рік уперед. Найбільше прихильників моделі виявилося у Китаї.

Салон Ferrari Luce витриманий у ретростилі Фото: RM Sotheby's

Новий Ferrari Luce — обтічний п'ятиметровий ліфтбек, задні двері якого відкриваються проти руху. Його салон витриманий у ретростилі, а центральний тачскрін може повертатися. Це найпросторіша модель марки, а об'єм її багажника становить 597 л.

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Повнопривідний електромобіль Ferrari Luce отримав чотири мотори загальною потужністю 1000 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 310 км/год. Авто отримало активну підвіску, керовані задні колеса та карбоново-керамічні гальма.

Перший серійний електрокар оздобили білосніжною шкірою Фото: RM Sotheby's

Велика акумуляторна батарея ємністю 123 кВт∙год забезпечує запас ходу в 530 км. Швидка зарядка (потужністю 350 кВт) на 60% займає 20 хвилин.

До речі, нещодавно презентували кастомний 1000-сильний суперкар Ferrari CZ26.

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