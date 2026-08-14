1000-сильний ексклюзив: презентовано кастомний суперкар Ferrari CZ26 (фото)

Суперкар Ferrari CZ26 створили за індивідуальним замовленням. 1000-сильний суперкар стартує до сотні за 2,5 с.

Новий Ferrari CZ26 презентували в рамках Автомобільного тижня в Монтереї. Подробиці новинки розкрили на сайті італійського виробника.

Суперкар оснащений 1000-сильною гібридною установкою Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari CZ26 створили в єдиному екземплярі на замовлення поціновувача марки зі США. В основі авто лежить купе Ferrari SF90 Stradale.

Салон оздоблений карбоном та алькантарою Фото: Ferrari

Ferrari CZ26 зберігає знайомий силует, проте має інакшу передню частину із вищим капотом, тонкими фарами та широкими повітрозабірниками. Також замінили ліхтарі та бокові вентиляційні отвори. Крім того, суперкар вирізняється особливим сріблястим забарвленням із чорним "носом" та червоним декором.

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Салон Ferrari SF90 Stradale зберіг знайоме компонування, проте у внутрішньому оздобленні стало більше алькантари та карбону з яскраво-червоними вставками.

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Фото: Ferrari

Без змін залишилася і повнопривідна плагін-гібридна установка на 1000 сил із 4,0-літровим V8 твін-турбо та трьома електромоторами. Новий Ferrari CZ26 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год — за 6,7 с. Максимальна швидкість становить 328 км/год, також суперкар здатен проїхати 24 км на електротязі.

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