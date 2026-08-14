1000-сильный эксклюзив: представлен кастомный суперкар Ferrari CZ26 (фото)

Суперкар Ferrari CZ26 был создан по индивидуальному заказу. Этот 1000-сильный суперкар разгоняется до сотни за 2,5 с.

Новую Ferrari CZ26 представили в рамках Автомобильной недели в Монтерее. Подробности о новинке опубликованы на сайте итальянского производителя.

Суперкар оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1000 си Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari CZ26 был создан в единственном экземпляре по заказу ценителя марки из США. В основе автомобиля лежит купе Ferrari SF90 Stradale.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Ferrari

Ferrari CZ26 сохраняет привычный силуэт, однако отличается измененной передней частью с более высоким капотом, тонкими фарами и широкими воздухозаборниками. Также были заменены задние фонари и боковые вентиляционные отверстия. Кроме того, суперкар отличается особой серебристой окраской с чёрным "носом" и красным декором.

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Салон Ferrari SF90 Stradale сохранил привычную компоновку, однако в отделке салона стало больше алькантары и карбона с ярко-красными вставками.

Фото: Ferrari

Без изменений осталась и полноприводная плагин-гибридная установка мощностью 1000 сил с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и тремя электродвигателями. Новый Ferrari CZ26 способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч — за 6,7 с. Максимальная скорость составляет 328 км/ч, кроме того, суперкар способен проехать 24 км на электротяге.

Кстати, самый быстрый суперкар 80-х получил современного преемника мощностью 900 сил.

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