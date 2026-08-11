Самое быстрое авто 80-х получило современного 900-сильного преемника (фото)

У легендарного купе Porsche 959 появился современный преемник. Новый Marsien GT напоминает своего знаменитого предка и будет доступен в версиях мощностью до 900 сил.

Суперкар Marsien GT будет представлен на Автомобильной неделе в Монтерее (США). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Преемника Porsche 959 разработал Марк Филипп Гембалла — сын знаменитого немецкого тюнера Уве Гембаллы. Ранее он уже создал внедорожник Marsien в духе раллийного Porsche 959, который выиграл легендарный марафон "Париж-Дакар".

Внешне суперкар напоминает своего знаменитого предка

Суперкар Marsien GT создан на базе современного Porsche 911 Turbo S. Внешне он очень напоминает Porsche 959 благодаря расширенным крыльям, воздухозаборникам в боковых частях кузова и заднему антикрылу. Все кузовные панели изготовлены из углеродного волокна, поэтому масса на 75 кг меньше, чем у авто-донора.

Відео дня

Компоновка салона Porsche 911 Turbo практически не претерпела изменений, разве что центральная консоль стала выше. Внутренняя отделка стала более дорогой — в ней использованы кожа, алькантара и карбон.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном

Опозитный турбодвигатель на 830 к. с. и 930 Нм разработали специалисты тюнинг-ателье RUF. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а максимальная скорость превышает 330 км/ч. Позже ожидается появление 900-сильной версии Marsien GT. Кроме того, на автомобиль установлены титановая выхлопная система Akrapovic, адаптивные амортизаторы KW и карбоново-керамические диски.

Важно

Один из 1500: в Украину привезли эксклюзивный Porsche в стиле 70-х за 14 миллионов (фото)

Всего будет выпущено 30 экземпляров Marsien GT. Стоимость суперкара составляет 889 000 долларов, еще 270 000 долларов нужно заплатить за донорский Porsche 911 Turbo S.

Суперкар будет предлагаться в версиях мощностью 830 и 900 сил

Напомним, что оригинальный суперкар Porsche 959 в 1986–1993 годах был выпущен тиражом 292 экземпляра. Полноприводное купе выпускалось в версиях мощностью 450 и 515 сил. Более мощная версия развивала 319 км/ч и стала самым быстрым авто 80-х годов.

Кстати, в Монтерее представят ещё одну возрождённую легенду — новый Lamborghini Diablo.

Также Фокус рассказывал о 1600-сильном суперкаре Bugatti стоимостью более $20 миллионов.