Самое быстрое авто 80-х получило современного 900-сильного преемника (фото)
У легендарного купе Porsche 959 появился современный преемник. Новый Marsien GT напоминает своего знаменитого предка и будет доступен в версиях мощностью до 900 сил.
Суперкар Marsien GT будет представлен на Автомобильной неделе в Монтерее (США). Об этом сообщает сайт Carscoops.
Преемника Porsche 959 разработал Марк Филипп Гембалла — сын знаменитого немецкого тюнера Уве Гембаллы. Ранее он уже создал внедорожник Marsien в духе раллийного Porsche 959, который выиграл легендарный марафон "Париж-Дакар".
Суперкар Marsien GT создан на базе современного Porsche 911 Turbo S. Внешне он очень напоминает Porsche 959 благодаря расширенным крыльям, воздухозаборникам в боковых частях кузова и заднему антикрылу. Все кузовные панели изготовлены из углеродного волокна, поэтому масса на 75 кг меньше, чем у авто-донора.
Компоновка салона Porsche 911 Turbo практически не претерпела изменений, разве что центральная консоль стала выше. Внутренняя отделка стала более дорогой — в ней использованы кожа, алькантара и карбон.
Опозитный турбодвигатель на 830 к. с. и 930 Нм разработали специалисты тюнинг-ателье RUF. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а максимальная скорость превышает 330 км/ч. Позже ожидается появление 900-сильной версии Marsien GT. Кроме того, на автомобиль установлены титановая выхлопная система Akrapovic, адаптивные амортизаторы KW и карбоново-керамические диски.Важно
Всего будет выпущено 30 экземпляров Marsien GT. Стоимость суперкара составляет 889 000 долларов, еще 270 000 долларов нужно заплатить за донорский Porsche 911 Turbo S.
Напомним, что оригинальный суперкар Porsche 959 в 1986–1993 годах был выпущен тиражом 292 экземпляра. Полноприводное купе выпускалось в версиях мощностью 450 и 515 сил. Более мощная версия развивала 319 км/ч и стала самым быстрым авто 80-х годов.
Кстати, в Монтерее представят ещё одну возрождённую легенду — новый Lamborghini Diablo.
Также Фокус рассказывал о 1600-сильном суперкаре Bugatti стоимостью более $20 миллионов.