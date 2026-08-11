Найшвидше авто 80-х отримало сучасного 900-сильного наступника (фото)
У легендарного купе Porsche 959 з'явився сучасний спадкоємець. Новий Marsien GT нагадує знаменитого предка і буде доступний у версіях потужністю до 900 сил.
Суперкар Marsien GT презентують на Автомобільному тижні в Монтереї (США). Про це повідомляє сайт Carscoops.
Наступника Porsche 959 розробив Марк Філіпп Гембалла — син знаменитого німецького тюнера Уве Гембалли. Раніше він уже створив позашляховий Marsien у дусі ралійного Porsche 959, який виграв знаменитий марафон "Париж-Дакар".
Суперкар Marsien GT створений на базі сучасного Porsche 911 Turbo S. Зовні він дуже нагадує Porsche 959 завдяки розширеним крилам, повітрозаборникам у боковинах та задньому антикрилу. Усі кузовні панелі виготовлені з карбону, тому маса на 75 кг менша, аніж в авто-донора.
Компонування салону Porsche 911 Turbo майже не зазнало змін, хіба центральна консоль стала вищою. Внутрішнє оздоблення дорожче — використали шкіру, алькантару та карбон.
Опозитну турбошістку на 830 к. с. і 930 Нм розробили спеціалісти тюнінг-ательє RUF. Розгін до 100 км/год займає 2,4 с, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год. Пізніше очікується 900-сильна версія Marsien GT. Крім того, встановили титановий вихлоп Akrapovic, адаптивні амортизатори KW і карбоново-керамічні диски.Важливо
Усього випустять 30 Marsien GT. Вартість суперкара становить 889 000 доларів, ще $270 000 треба віддати за донорський Porsche 911 Turbo S.
Нагадаємо, що оригінальний суперкар Porsche 959 у 1986-1993 роках розійшовся накладом у 292 екземпляри. Повнопривідне купе випускали у версіях на 450 і 515 сил. Потужніший варіант розвинув 319 км/год і став найшвидшим авто 80-х.
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