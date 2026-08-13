Удивительное преображение: дешевая Mazda превратилась в самый дорогой Ferrari в истории (фото)

Mazda MX-5 послужила основой для интересного проекта. Её превратили в копию знаменитого Ferrari 250 GTO.

Копия Ferrari 250 GTO — творение компании Modern Custom Classics из США. Сейчас автомобиль выставлен на аукцион Mecum.

Автомобиль получил новый карбоновый кузов Фото: Mecum

За основу взяли купе-кабриолет Mazda MX-5 RF 2017 года. Для него создали полностью новый карбоновый кузов: только двери, лобовое стекло и складная металлическая крыша с электроприводом остались оригинальными.

Автомобиль напоминает знаменитое купе Ferrari 250 GTO 1962 года — успешную гоночную модель, трижды выигравшую чемпионат мира GT. Всего было выпущено всего 36 экземпляров, и сейчас это самая дорогая модель Ferrari — её цена достигает 70 миллионов долларов.

Салон Mazda MX-5 остался без изменений Фото: Mecum

Каплевидные фары, заостренная задняя часть и воздухозаборники на "носу" и в боковых частях придали Mazda MX-5 сходство со знаменитым Ferrari.

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В то же время копия Ferrari 250 GTO обладает всеми современными атрибутами комфорта — кондиционером, камерой, навигатором и системой стабилизации.

Копия Ferrari оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Фото: Mecum

Если настоящий Ferrari 250 GTO был оснащён 3,0-литровым 300-сильным V12, то его копия сохранила 2,0-литровый четырёцилиндровый двигатель Mazda MX-5 RF мощностью 160 к. с. Спортивный автомобиль оснащён выхлопной системой Borla и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Кстати, недавно копия Mercedes 300SL Gullwing ушла с молотка по цене нового Ferrari.

Также Фокус сообщал, что уникальная 630-сильная Mazda за $1,7 миллиона стала жертвой пожара.