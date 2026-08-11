Их существует лишь три: прославленная 630-сильная Mazda за $1,7 миллиона стала жертвой пожара (видео)
Спорткар Mazda 767B загорелся на автошоу. Знаменитый гоночный автомобиль получил повреждения и нуждается в ремонте.
Инцидент произошел 9 августа во время заездов винтажных спортивных автомобилей на трассе Лагуна-Сека в США. Об этом сообщает сайт The Drive.
Отмечается, что пожар произошёл в боксах уже после заезда. На видео видно, что возгорание произошло в моторном отсеке. Его удалось быстро потушить, поэтому повреждения Mazda 767B не являются критическими, и автомобиль несложно восстановить.
Причины пожара в настоящее время выясняются, однако, скорее всего, возгорание произошло из-за утечки бензина или масла.Важно
Было изготовлено всего три спортивных прототипа Mazda 767B для гонок на выносливость. Именно этот автомобиль с гоночным номером 203 в 2017 году сменил владельца на аукционе за 1 750 000 долларов. Его активно используют в соревнованиях ретро-авто.
Спортивный автомобиль Mazda 767B — представитель серии гоночных моделей с роторно-поршневыми двигателями Ванкеля. Вершиной линейки стала Mazda 787B, которая в 1991 году выиграла знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане.
Mazda 767B получила 2,6-литровый 630-сильный двигатель с четырьмя роторами. Карбоновое авто массой 800 кг способно развивать 354 км/ч.
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