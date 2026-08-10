В Киеве авто провалилось под землю прямо во время движения (фото, видео)
Из-за прорыва трубы в Киеве на проезжей части образовалась довольно большая яма, в которую попал автомобиль Mini.
Инцидент произошел сегодня, 10 августа, на улице Белицкой в Подольском районе столицы. Фото и видео с места ДТП публикуют киевские Telegram-каналы.
Mini Cooper 4 Door двигался по дороге, когда под ним провалился асфальт. Автомобиль наполовину ушел под землю, а водительница с ребенком успели выбраться и не получили травм. Также отмечается, что аварии на водопроводе на этой улице — не редкость.
Позже в КГГА сообщили, что произошла утечка из водопроводной сети на проезжей части. Авария локализована, ожидается прибытие спецтехники, которая вытащит автомобиль из провала, после чего начнутся ремонтные работы.
Из-за инцидента улица перекрыта, поэтому автобус № 32 курсирует с изменениями в маршруте и объезжает место аварии по следующему маршруту: ул. Ивана Выговского – просп. Георгия Гонгадзе – просп. Свободы – просп. Европейского Союза – ул. Вышгородская.
Кроме того, на данный момент отсутствует водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Белицкая, 18–61, 50–108 (частные дома);
- ул. Белицкая, 41/43 (школа);
- ул. Белицкая, 55 (школа-интернат);
- ул. Белицкая, 45.
Кстати, совсем недавно аналогичная авария произошла в Одессе — Volkswagen оказался в яме, заполненной водой.
Также Фокус сообщал, что женщина разбила машину, въехав в нарисованный туннель.